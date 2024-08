dascălii din sibiu nu sunt de acord cu înființarea sălilor de detenție. „nu cred că vreo școală are nevoie de așa ceva”

Sălile special amenajate pentru elevii care deranjează orele, numite de americani „săli de detenție”, vor fi introduse din toamnă în școlile din România și, implicit, în unitățile de învățământ din Sibiu. Dacă unii profesori sunt sceptici cu privire la această nouă măsură, alții consideră că este o idee bună pentru respectarea liniștii în timpul orelor de curs.

Din toamnă, elevii care vor perturba orele vor putea fi trimiși de profesori în săli special amenajate, unde, sub supravegherea unui profesor, vor citi sau rezolva fișe de lucru. Potrivit informării Ministerului Educației, fiecare școală va trebui să își organizeze spațiul pentru procedura de supraveghere a elevilor care deranjează orele.

Ce presupun sălile amenajate pentru elevii indisciplinați

Profesorii din Sibiu au păreri împărțite referitoare la acest subiect, niciuna dintre ele nefiind radicală. Profesorul de geografie și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Constantin Dincă, explică ce presupun aceste săli special amenajate pentru elevii indisciplinați.

„La noi nu se numesc săli de detenție, pentru că detenția este pentru altcineva, nu pentru elevi. Noi le numim spații special amenajate pentru elevii care deranjează orele și în zona respectivă ajung doar elevii din cauza cărora profesorii nu mai pot susține ora. Dacă elevul este trimis în zona respectivă, va fi supravegheat fie de un cadru didactic auxiliar, fie de un bibliotecar, fie de alt cadru didactic care este în acea perioadă în pauză sau are ziua pedagogică.”

„Nu cred că voi fi vreodată nevoit să aplic această sancțiune”

Profesorul sibian vede mai mult decât o simplă trimitere a elevului într-o altă clasă atunci când deranjează ora. Crede că această măsură poate aduce efecte negative. Mai exact, acesta crede că vor apărea mai multe probleme odată cu implementarea acestor săli și pune punctul pe i, spunând că este datoria profesorului să mențină atenția elevilor pe parcursul orelor de curs.

„Eu nu am avut niciodată probleme în ceea ce privește menținerea atenției elevilor la oră. Depinde și de cadrul didactic, pentru că este o mare calitate să menții întotdeauna atenția trează a elevilor. Acum sunt momente în care profesorul este destul de obosit și atunci poate să considere că un anumit elev deranjează foarte mult ora. Să spunem că poate duce la o oarecare liniștire a situației, dar este pe moment. Poate vor fi elevi care întotdeauna vor specula această situație și se vor crea momente în care să se simtă mai bine când nu sunt în clasă, mai ales la orele care denotă un anumit plictis în desfășurarea lor. Cadrul didactic care aplică această metodă trebuie cu mare atenție să gândească dacă face bine. Elevul este scos de la oră și trimis în zona respectivă unde face altceva; el nu primește absență. Vine perioada evaluărilor și cum îl pot evalua eu pe acel elev dacă l-am trimis în altă parte? Atunci apar alte probleme, cele cu părinții. Trebuie o atenție sporită din partea profesorilor. Pentru mine, ca profesor, nu cred că voi fi vreodată nevoit să aplic această sancțiune”, a spus Constantin Dincă, profesor de geografie la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”.

Învățător: „O școală trebuie să fie prietenoasă cu elevii”

Alina Hoară, învățătoarea de la Liceul de Artă care a transformat robotica într-o metodă de predare, spune că nu crede că vreo școală are nevoie de astfel de săli pentru elevii indisciplinați, ci mai degrabă ar fi nevoie de o sală de relaxare unde să fie personal specializat.

„În primul rând, am o problemă cu titulatura: “săli de detenție”. Nu este adecvată contextului educațional școlar. Eventual, am avea nevoie de o sală de relaxare unde să fie un personal adecvat – consilieri care să discute cu acești copii care simt furie sau stres și nu știu cum să gestioneze aceste trăiri. Totuși, trebuie specificat că există cabinete psihopedagogice unde poți merge, în calitate de elev, și discuta cu un consilier școlar. Aici intervine numărul insuficient al consilierilor. Nu cred că vreo școală are nevoie de așa ceva. O școală trebuie să fie prietenoasă cu elevii, să îi atragă, să vină de plăcere la școală. O școală trebuie să aibă o echipă bună de specialiști care să intervină în orice situație și să prevină comportamentele negative, dar, din păcate, nu se investește foarte mult în personalul școlar – nu avem asistenți sociali școlari, avem puțini consilieri școlari, nu avem un psiholog școlar – dar vrem să “pedepsim direct” cu sălile de detenție, să etichetăm și mai mult elevii și să le dăm ocazia “să se mândrească că au bifat și această cameră”. Mai bine le dăm exemple pozitive, încurajăm comportamentele adecvate și intervenim cu “echipa de specialiști” care momentan nu există, care să intervină țintit, personalizat asupra unui caz”, se arată punctul de vedere al învățătoarei.

Spre deosebire de celelalte două puncte de vedere, Simina Constantinescu, profesoară la Colegiul „Octavian Goga” din Sibiu, susține că este o măsură benefică atât pentru elevi, cât și pentru profesori. „Este scurt și benefic atât pentru profesori, cât și pentru restul clasei de elevi. Cine deranjează ora poate să meargă să își revizuiască atitudinea și comportamentul. Poate are o zi proastă și vine nervos și agită toată clasa, astfel poate să se retragă acolo și să își revină, iar apoi să se întoarcă la oră”, a spus Simina Constantinescu, profesoară la Colegiul „Octavian Goga” din Sibiu.