efectele experimentului „joia gratuită” la muzeul brukenthal. chituță: „nu sărăcim dacă oferim gratuitate”

Numărul vizitatorilor care au trecut pragul Muzeului Național în primele șase luni ale anului 2024 a depășit cu succes cifra înregistrată în aceeași perioadă din 2023. Directorul Constantin Chituță a oferit o explicație detaliată cu privire la motivele care au contribuit la această creștere, atât în ceea ce privește afluxul de vizitatori, cât și în ceea ce privește bugetul muzeului.

În cadrul unei conferințe de presă organizate joi, 8 august, directorul Muzeului Național Brukenthal, Constantin Chituță, a anunțat că numărul vizitatorilor muzeului a crescut cu peste 10% în acest an.

”Anul trecut, în primele șase luni, au fost peste 100.000 de vizitatori, dintre care mai bine de jumătate au fost plătitori, restul au fost gratuități: studenți, elevi ș.a. Numărul de anul acesta este mai mare cu aproximativ 10-15 la sută. Veniturile din bilete, de asemenea, sunt mult mai mari. Creșterea este și la venituri. Stăm mai bine decât anul trecut”,a spus directorul.

„Nu ne scad veniturile dacă acordăm gratuitate”

Unul dintre motivele acestui succes este experimentul care oferă acces gratuit vizitatorilor în prima zi de joi a fiecărei luni. Managerul muzeului afirmă că proiectul se dovedește a fi un succes și că oferirea de bilete gratuite nu dăunează instituției; dimpotrivă, reprezintă un beneficiu atât pentru muzeu, cât și pentru comunitate.

„M-am întâlnit și luna trecută cu mai mulți oameni care au venit și mi-au felicitat inițiativa că pot veni la muzeu în prima joi din fiecare lună, gratuit. E o inițiativă care se adresează comunității. Muzeul Național Brukenthal, așa cum știm, este al comunității. A fost deschis la Sibiu, a fost fondat de una dintre cele mai importante personalități ale orașului și a lăsat Brukenthal prin testament clădirea și colecția comunității, astfel că și noi trebuie să ne întoarcem comunității prin a acorda o gratuitate. Nu ne scad veniturile dacă acordăm gratuitate, din contră. Cei care vin joi și vizitează muzeul gratuit, de regulă seniorii sau adulții, iar în weekend împreună cu copiii sau cu prietenii vin și plătesc bilet”, a exlicat Chituță.

De anul acesta la Brukenthal se intră cu un singur bilet

Bugetul muzeului a fost, de asemenea, crescut dintr-o varietate de motive, printre care se numără majorarea salariilor, fondurile alocate pentru Sezonul Cultural Polonia-România, precum și sponsorizările sau proiectele cu finanțare internațională pentru care conducerea muzeului a aplicat de-a lungul timpului.

„Anul acesta, pe încasări și pe bugetul pe care Ministerul Culturii ni l-a oferit, stăm mai bine decât anul trecut. E o creștere de buget; această creștere se datorează și faptului că salariile au crescut, însă am avut un buget mai mare și datorită evenimentelor culturale pe care le-am organizat. Există o creștere semnificativă a bugetului prin organizarea expoziției Tatra, prin deschiderea sezonului Cultural Polonia România, pentru care a venit din partea Ministerului Culturii și al Guvernului României un fond pentru organizarea acestei expoziții. De asemenea, există sponsorizările care au continuat să vină la Muzeul Național Brukenthal prin relația de prietenie pe care o am cu cei care donează muzeului și prin proiectele cu finanțare externă pe care muzeul le-a depus. Cu siguranță, până la finalul anului, există o creștere și la încasările din bilete și va exista o creștere totală a bugetului muzeului. La cifrele de bilete va exista o scădere. Încasările vor fi mai mari, cifra va fi mai mică. La Palatul Brukenthal nu mai sunt două bilete, unul pentru Galeria de Artă Europeană și unul pentru Galeria de Artă Românească. Anul acesta, Muzeul Național Brukenthal are un singur bilet”, a mai adăugat directorul muzeului.