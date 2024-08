festivalul scaf 2024 aduce la sibiu peste 150 de artiști internaționali

Anul acesta, SCAF (Sibiu Contemporary Art Festival) va avea loc în perioada 7 septembrie-6 octombrie la Sibiu cu tema “Crossing Borders”, subliniind ideea de a depăși granițele – fie ele fizice, culturale, artistice sau personale.

Deschiderea oficială va avea loc duminică, 8 septembrie, ora 17:00 în clădirea fostului Colegiu Pedagogic, mai exact Mănăstirea Ursulinelor situată pe strada General Magheru nr. 34- 36.

Tema celei de–a 5-a ediții a Festivalului de Artă Contemporană de la Sibiu – propune o abordare transdisciplinară a artei contemporane, aducând în prim plan diversitatea discursurilor artistice și mediilor din creația contemporană. CROSSING BORDERS reprezintă o platformă de dialog cultural între generații diferite de artiști, între artiști din diferite culturi, țări, între abordări artistice complementare sau contrastante, care sunt asamblate simultan prin instrumentele atât de diverse ale artei contemporane.

Alexandru Constantin Chituță, manager al Muzeului Național Brukenthal a declarat: „SCAF, Festivalul Internațional de Artă Contemporană de la Sibiu este cel mai important eveniment al Muzeului Național Brukenthal. Organizat împreună cu Asociația Brukenthal von Studio, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Primăriei Municipiului Sibiu, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, ediția a 5-a din acest an aduce numeroase surprize. Depășește granițele este tema din acest an. Este o invitație dar și o provocare. O invitație pentru artiști și vizitatori și o provocare pentru echipa SCAF de a aduce numeroși artiști, din țară și străinătate, și de a căuta spații noi de expunere. Vor fi peste 10 spații de expunere. De la cele din Muzeul Național Brukenthal – Muzeul de Artă Contemporană și Palatul Brukenthal, la Piața Mare și surpriza din acest an clădirea fostului Colegiu Pedagogic, mai exact Mănăstirea Ursulinelor situată pe strada General Magheru nr. 34- 36 din Sibiu.

Peste 150 de artiști vor participa cu lucrările lor de: pictură, sculptură, grafică, instalație, fotografie, video-media, textile, bijuterie în peste 5000 mp ce vor fi alocați. De asemenea,ediția din acest an va avea o componentă aparte, SCAF Student. Aceasta se va adresa studenților de la Universitățile de Artă din țară și străinătate. Există o bună colaborare cu Universitățile de profil din Iași, București, Cluj Napoca și Timișoara. Este o bună oportunitate să îi ajutăm și pe tineriiartiști facilitându-le spații de expunere și dialog cu ceilalțiartiști. Așadar, și în acest an Sibiul se transformă într-un mare festival de artă contemporană. Cel mai mare și complex festival de artă contemporană din Europa de Est și cel mai important eveniment cultural-diplomatic. Vă așteptăm să ne depășim granițele și să ne bucurăm de arta contemporană!”

Festivalul de Artă Contemporană SCAF din Sibiu este o sărbătoare vibrantă și dinamică a artei contemporane care reunește artiști, public și comunități. Prin expozițiile sale diverse, atelierele interactive, spectacolele live, SCAF promovează creativitatea, schimbul cultural și o apreciere mai profundă a artelor. Fie că ești artist, colecționar sau pur și simplu un iubitor de artă, SCAF oferă ceva pentru fiecare de a se bucura și a se inspira.

SCAF este un eveniment organizat anual fiind dedicat artei contemporane cu participare națională și internațională. Festivalul valorifică spații alternative indoor și outdoor ale orașului Sibiu dar și spațiile administrate de Muzeul Național Brukenthal Sibiu. Anul acesta, clădirea fostului Colegiu Pedagogic, mai exact Mănăstirea Ursulinelor situată pe strada General Magheru nr. 34- 36, se va transforma într-o hub dedicat artei, unde lucrările și instalațiile de artă contemporană vor crea un ambient unic.

Festivalul își propune să promoveze arta contemporanăautohtonă, punând-o în relație cu formule vizuale clasice sau experimentale. Prin selecția realizată de organizatori: președinții festivalului Alexandru Constantin Chituță, manager al Muzeului Național Brukenthal și Ilie Mitrea, președintele Asociației Brukenthal von Studio, și curatorii Ana Negoiță și Alexandra Runcan, festivalul oferăoportunități de afirmare pentru artiști emergenți, dar și cadre inedite pentru materializarea proiectelor vizuale semnate de artiști consacrați. Totodată, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, platforma de dialog a festivalului puneaccent pe diplomație culturală.

Anul acesta țara invitată la SCAF este Cuba, astfel că peste 10 artiști contemporană cubanezi vor expune în premieră în România. Expoziția este organizată cu sprijinul Ambasadei Cuba în București și cu sprijinul Muzeului Național de Arte Frumoase din Havana.

Ediția din acest an a SCAF va aduce la Sibiu peste 150 de artiști din România, Cuba, Republica Moldova, Turcia, Germania, Marea Britanie, Italia, Norvegia, Ungaria, Siria, Grecia, Olanda, Austria, Japonia, Finlanda, Israel.

Ediția din acest an va aduce la Sibiu și artiști și o colaborare cu orașul Bodø din Norvegia, Capitala Culturală a Europei în acest an.