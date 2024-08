misiunea emoționantă a pompierilor sibieni de ziua internațională a pisicii

Pompierii sibieni au dus la bun sfârșit o misiune emoționantă într-o zi foarte specială. Chiar de Ziua Internațională a Pisicii, aceștia au salvat un pui de pisică.

De Ziua Internațională a Pisicii, pompierii sibieni au avut parte de o intervenție dificilă, dar cu un final emoționant!

Un trecător a sunat la 112 și a solicitat intervenția pompierilor după ce a auzit un strigăt de pisică sub un pod care traversează peste calea ferată în apropiere de zona centrală a orașului.

„Când am ajuns acolo am coborât din autospeciale și nici nu am apucat să oprim semnalul acustic că am și auzit plânsul pisicii. Am început cu o recunoaștere, mergând după sunet pentru că pisica nu era vizibilă. Așa am descoperit că era prinsă sub rosturile de dilatație ale podului. Am fost la multe intervenții de salvare de animale, însă această pisică m-a impresionat având în vedere cât de mică și puternică a fost. Ne-am grăbit să ajungem la ea deși a fost o adevărată provocare să o salvăm dată fiind poziția în care era. După câteva minute am reușit!”, mărturisește încă impresionat și plin de satisfacție. plt. adj. șef Marius Dobrin, alpinist de intervenție, cel care a salvat puiul de pisică.

Pompierii spun că această întâmplare ne amintește de importanța solidarității, a empatiei și a grijii față de toate ființele, indiferent de mărimea lor.

După ce a fost salvat, puiul de pisică și-a găsit și o familie. „Ne bucurăm că am salvat un suflet mic, care începând de astăzi, mulțumită unei doamne care trecea prin zonă, are și o casă”, transmit pompierii.