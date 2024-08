așteptările căpitanului lui csc șelimbăr la startul ligii 2: ”să facem o figură frumoasă”

CSC 1599 Șelimbăr debutează în noul sezon de Liga 2 sâmbătă, 10 august, de la ora 11.00, la Cisnădie, cu Metaloglobus București.

După ce meciul din prima etapă, de la Hunedoara a fost amânat de Federație pentru o dată nestabilită, CSC Șelimbăr debutează în noul sezon al Ligii 2 sâmbătă, 10 august, de la ora 11.00, cu Metaloglobus București. Meciul se va disputa pe Stadionul Măgura din Cisnădie, casa ”călăreților roșii” și în acest sezon. Cu un buget redus, Șelimbărul atacă Liga 2 cu un nou staff și un lot remaniat, din care au mai rămas doar cinci jucători.

Căpitanul echipei șelimbărene, Ciprian Natea este unul dintre puținii jucători din sezonul trecut care continuă și în stagiunea actuală. ”Este un sezon nou, îl începem mai târziu, deja am apucat să vedem prima etapă la celelalte echipe. Nu știm cum va fi, suntem o echipă nouă, mulți jucători noi, dar sper să facem o figură frumoasă. O să fie greu, nu vrem să ne gândim prea departe, vrem să aplicăm aceeași tactică din sezonul trecut, adică să luăm fiecare meci în parte și o să vedem unde ajungem. Acest lucru a funcționat cel mai bine pentru noi” a spus Natea pentru Ora de Sibiu.

”Punem mare preț pe cele trei puncte cu Metaloglobus”

Fundașul central a ajuns la cel de-al cincilea sezon alături de ”călăreții roșii”, fiind venit la echipă imediat după promovarea în Liga 3. Natea așteaptă ca echipa sa să pornească cu dreptul sâmbătă și să câștige cu Metaloglobus.

”Mereu sunt schimbări când vine un antrenor nou, ne-am obișnuit cu el dar și el cu noi, cred că suntem pe drumul cel bun. Am avut un cantonament foarte bun în Turcia, cu meciuri tari și am crescut, dar e loc și de mai bine. Cred că suntem pe drumul cel bun. Ne dorim o victorie cu Metaloglobus, jucăm acasă, e foarte important la Liga 2 să câștigi pe teren propriu, indiferent de obiectiv. Noi suntem determinați, punem mare preț pe cele trei puncte sâmbătă” a anunțat căpitanul lui CSC Șelimbăr.

”Mi-a mers bine la Șelimbăr”

Dacă majoritatea jucătorilor care au încheiat sezonul trecut pe locul 3 în Liga 2 au optat să plece în această vară, căpitanul călăreților preferă să rămână la echipa care i-a dăruit cele mai mari satisfacții în carieră. ”Au mai fost ceva discuții în vară, dar am decis să rămân aici, sunt acasă, cunosc oamenii foarte bine și deocamdată am mers foarte bine împreună cu acest proiect. Toată cariera mea profesionistă am fost la Șelimbăr, mi-a mers bine, vedem pe viitor ca va urma și încotro o luăm. Sincer, nu mă gândesc la obiective de lungă durată, m-am convins că nu e chiar cea mai bună idee să gândești foarte departe, mai bine iei fiecare antrenament și meci în parte, dai totul și la un moment dat o să fii și răsplătit” a mai declarat Ciprian Natea.

Sibian get-beget, Natea a jucat până acum doar la Măgura Cisnădie, FC Avrig și CSC 1599 Șelimbăr.