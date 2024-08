averile consilierilor locali: liberalul ciprian fulea rămâne cel mai bogat, iar adrian bibu a acumulat datorii noi

Publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu, declarațiile de avere din anul curent ale consilierilor locali arată că o mare parte dintre consilieri au făcut noi credite bancare.

La fel ca și anul precedent, Adrian Bibu nu are terenuri sau clădiri trecute pe numele său, nici mașini, bijuterii sau obiecte de artă valoroase. La momentul depunerii declarației de avere, avea puțin peste 19.660 lei în 7 conturi bancare și 31 de euro într-un alt cont bancar. În schimb, consilierul are o datorie de la o persoană fizică în cuantum total de 236.000 lei, dar are și patru credite bancare de restituit, mai multe decât anul trecut. Unul este în valoare de 125,000 lei contractat în 2016 și scadent în 2046 și altul în valoare de 118,000 lei, contractat în 2017 și scadent în 2047. În anul curent, Bibu a mai făcut două credite de un cuantum de 165.000 de lei, bani pe care trebuie să îi restituie până la finalul anului acesta.

În ceea ce privește sursele acestuia de venit pentru anul trecut, declarația de avere a lui Bibu relevă faptul că acesta a încasat 166 379 lei din poziția de administrator public, cu aproximativ 49.000 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut și alți 13 312 lei drept indemnizație de consilier local, cu aproximativ 4.000 de lei mai mult decât anul trecut. Potrivit celei mai recente declarații de avere, acesta a mai încasat și vouchere în valoare de aproximativ 1.400 de lei.

Ciprian Fulea are bijuterii și obiecte de artă de 14.000 de euro

Consilierul local Fulea are aceleași proprietăți ca anul trecut, acesta deținând în continuare patru terenuri intravilane, dintre care trei sunt împărțite alături de soția sa în proporție de 50% fiecare la care se adaugă încă un teren intravilan de 19.60 metri pătrați în Sibiu, deținut de acesta în totalitate. Mai deține și două apartamente în Sibiu, unul de 66,13 metri cumpărat în 2014 și un alt apartament de 68.59 metri pătrați, cumpărat în 2022.

În cea mai recentă de avere, Fulea deține ceasuri în valoare de 14.000 euro, 200% acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale și a acordat patru împrumuturi, unul de 22.500 euro către o persoană fizică și alți 13,281 euro acordați cu titlu de împrumut unei societăți comerciale ce administrează un bar din Sibiu și alte două împrumuturi acordate în nume personal. De asemenea, are de rambursat un credit bancar de peste 171 000 lei, contractat în 2017 și scadent în 2044.

Declarația sa de avere arată că din salariul de consilier local și de director economic a încasat 35.000 de lei. Fulea a încasat nu mai puțin de 1.509.727 lei din dividende.

Ghișe și-a făcut un nou credit bancar

Potrivit declarației de avere postată pe site-ul primăriei, Ghișe, consilierul local din partea USR, deține în continuare două terenuri intravilane în Sibiu, unul de 39 metri pătrați și altul de 104 metri pătrați și o casă cu o suprafață totală de 235 metri pătrați în Sibiu și un Ford Fiesta din anul 2000. Ghișe nu deține, nici anul acesta, obiecte de artă valoroase sau bijuterii, dar are, în schimb, de restituit trei credite bancare, unul în valoare totală de 111.455 de euro, unul de 32.410 lei și un credit bancar făcut anul acesta de 19.854 de lei.

Cât despre veniturile sale, cea mai recentă declarație de avere a sa indică faptul că acesta a câștigat din poziția de consilier parlamentar un total de 48.000 de lei, 33.000 de lei ca și secretar de organizație politică filiala județeană, și 23.000 de lei ca director al unei companii private din Sibiu și alți 14.775 lei pentru munca sa de consilier local și alți 6.000 de lei sub forma de dividende la aceeași firmă privată la care lucrează. Acesta a mai primi donații din partea părinților în valoare de aproximativ 18.000 de euro.

