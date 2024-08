ghiță ciobanul, mesaj de solidaritate către oieri. cere plafonarea prețului la miei (video)

Ghiță Ciobanul, președintele Asociației Profesionale a Ciobanilor, a transmis un mesaj de mobilizare tuturor oierilor din România. Acesta cere Ministerului Agriculturii plafonarea prețului la miei.

Crescătorul de ovine Gheorghe Dănulețiu cheamă oierii la solidaritate, să fie uniți și să nu vândă mieii sub preț. Ghiță Ciobanul le spune oierilor, într-un video postat pe Facebook, care sunt prețurile la kilogramul de miel în viu, din câmp, și la kilogramul de miel în viu, ținut pe stabulatie.

„Dragi colegi, oieritul din România trece prin momente destul de grele, dar să nu uităm că și bunicii, la timpul lor, au trecut și ei prin momente grele. Tocmai de aceea, prin unitate, putem să ținem la preț, să nu dăm mieii din câmp sub 18,5 plus ANAF-ul și mieii de pe stabulație sub 20 plus ANAF-ul. Dacă nu vom reuși să ajungem la ceea ce ar fi normal pentru sectorul ovin din România, ca să putem rezista în continuare, vom fi nevoiți să apelăm în continuare la Ministerul Agriculturii să plafoneze prețul, așa cum ni s-a promis. Doamne ajută și să auzim numai de bine”, a transmis Ghiță Ciobanul.

Ghiță Dănulețiu, cunoscut sub numele de Ghiță Ciobanul, este primul cioban din industria publicității din România, care a apărut într-o reclamă la o importantă companie de telefonie mobilă. A reușit să ducă faima comunei Jina din Mărginimea Sibiului în toată țara.