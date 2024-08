reacția spitalului de pediatrie din sibiu după ce un tătic s-a plâns de mâncarea pentru copiii internați

Părintele unui copil internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu s-a arătat revoltat de mâncarea servită pacienților, dar și însoțitorilor pe timpul internării. Drept răspuns, reprezentații Spitalului de Pediatrie din Sibiu vin cu clarificări în ceea ce privește meniul servit pacienților.

În această săptămână un tătic și-a arătat revolta cu privire la masa de prânz pe care o primesc pacienții la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. În imaginea postată de părinte se poate observa că în caserolă se află două felii subțiri de șuncă, două felii de pâine, o roșie cherry, puțin unt și o linguriță de gem.

„Masa unui copil de 18 luni la spitalul de pediatrie din Sibiu, în anul de gratie 2024, dar și a unui adult. Acolo unde statul roman are grija sa deconteze peste 1000 de lei (O MIE DE LEI) pentru ziua de spitalizare și 22 de lei pentru 3 mese copil + părinte”, scrie tatăl copilului într-o postare pe facebook.

Explicațiile Spitalului de Pediatrie din Sibiu

Reprezentanții Spitalului de Pediatrie din Sibiu informează faptul că pentru toate mesele oferite unui pacient într-o zi sunt alocați 22 lei. „Vă comunicăm că în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, se actualizează anual în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu oferă zilnic pacienților internați și aparţinătorilor acestora 3 mese principale şi 2 gustări, meniul fiind variat şi stabilit pentru fiecare zi a săptămânii de către un asistent medical de nutriţie şi dietetică”, a transmis managerul spiatlului, Dr. Camelia Grigore.

În răspunsul primit din partea spitalului se mai explică modul în care este realizat meniul astfel încât să fie potrivit pentru pacienți în funcție de vârstele lor. „Meniul zilnic se întocmeşte atât în funcție de grupele de vârstă (1 lună 1 an, 1 an3 ani, 3 ani-16 ani, 16 ani), cât și în funcție de patologia pacientului (ca de ex. HIV/SIDA, hepatitä, diabet, desodat, gastric, etc.).

Menționăm că până în prezent, pacienții spitalului și însoțitorii acestora au fost mulțumiți de varietatea şi cantitatea meselor asigurate in spital, iar fotografia pe care ne-ați transmis-o reprezintă probabil doar cina unui copil din una dintre seri. Însoțitorii primesc meniu separat de cel al pacientului. În funcție de patologie şi regimul alimentar stabilit, cu acordul medicului curant, li se permite pacienților şi însoțitorilor acestora să îşi aducă alimente şi băuturi proprii (exclus ciorbe, supe), având acces la frigidere în fiecare secție a spitalului”, au mai spus reprezentanții spitalului.

Cât despre decontul pentru o zi de spitalizare, conducerea spitalului explică ce servicii include întreaga sumă. „Referitor la decontul pentru o zi de spitalizare, precizăm că acesta variază în funcție de secția în care este internat pacientul (ATI, Chirurgie, Ortopedie, Pediatrie, Boli Infecțioase). De exemplu, în Secția Clinică de Pediatrie II decontul mediu/zi /pacient este de 1554 lei, în această sumă fiind incluse cheltuielile cu investigațiile medicale paraclinice, medicamentele, materialele sanitare, materialele de curățenie, dezinfectanții, salariile personalului, costul utilităților (de ex. apă, curent electric, gaz, eliminarea deşeurilor), consumabile de unică folosință. Decontul mediu/zi/pacient/spital este de 2044 lei.

Ne preocupă în permanență creşterea calității pentru toate serviciile oferite în cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru creşterea calității atât a serviciilor medicale, cât și a celor de cazare şi masă”, a transmis conducere spitalului.