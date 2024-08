cadoul lui măldărășanu pentru jucători, după prima victorie din campionat. ”le-am dat două zile libere”

FC Hermannstadt a reușit sâmbătă primul succes din actualul campionat, 2-1 cu FC Botoșani, iar antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a pregătit un cadou pentru jucătorii săi.

Condusă la pauză de FC Botoșani, FC Hermannstadt a ieșit la lumină în repriza secundă, în care a întors rezultatul și s-a impus cu 2-1. Tehnicianul Marius Măldărășanu a ieșit de sub presiune și anunță că are echipă bună, chiar dacă lotul nu este unul numeros.

”Ne trebuie mai multă încredere”

”Acest rezultat trebuie să ne dea încredere, a fost o primă repriză bună a noastră ca joc, am pus presiune, dar fotbalul e nedrept, am primit gol nemeritat. Mă bucur că băieții au crezut în șansa lor, chiar dacă nu a fost o repriză secundă la fel de bună, mă bucur că am avut răbdare, pentru că există riscul să abuzezi de mingi lungi, să intri în jocul adversarului. Le-am dat două zile libere să se bucure, ar trebui să fie o victorie care să ne descătușeze ca moral, să ne dea încredere. Avem echipă bună, chiar dacă nu avem lot numeros, avem copii de viitor pe care trebuie să îi creștem, ne trebuie mai multă încredere. Ianis Gândilă e un produs al Sibiului, probabil îl vom arunca în luptă la un moment dat, dar deocamdată tinerii nu pot face față. Pe mine mă țin rezultatele în funcție, îmi doresc și eu mai mult, am început rău sezonul, nu ne pot scoate jucătorii tineri” a subliniat Marius Măldărășanu.

”Totul ține de dinamică”

Antrenorul principal al FC Hermanstadt spune că la pauză a schimbat sistemul din 4-3-3 în 4-4-2. ”Am și schimbat sistemul de joc pe parcurs. L-am introdus pe Neguț ca al doilea atacant, apoi după gol am revenit la sistemul 4-3-3, ne-a reușit în prima repriză, am avut mai multe unghiuri de joc. Un sistem de joc înseamnă doar cifre, totul ține de dinamică, important e ca jucătorii să știe ce au de făcut. Strict, legat de joc, cred că meritam această victorie. Normal că atunci când câștigi pe final de meci e și un pic de șansă, dar șansa ți-o mai faci și singur. Este un sezon echilibrat ca și cel precedent, e adevărat, sunt meciuri proaste, nu jucăm bine, dar uneori se întâmplă să câștigi”, a declarat Marius Măldărășanu, la finalul partidei.

FC Hermannstadt are 5 puncte din 5 etape și a urcat pe locul 9 în Superliga după succesul contra Botoșaniului, 2-1.