al treilea cel mai rapid poștaș din țară e sibian și va reprezenta românia la balcaniadă

Tiberiu Crăciun, un sibian cu o experiență de 20 de ani în cadrul Poștei din Sibiu, a obținut locul 3 la faza Națională a Marșului Factorilor Poștali, desfășurat la Iași. În luna octombrie, Tiberiu va reprezenta România la Balcaniadă.

Compania Națională „Poșta Română” și Fundația „Poșta Română” au reunit peste 500 de poștași la Iași pentru cea de-a 44-a ediție a Marșului Factorilor Poștali, desfășurat între 2-4 august, după o pauză de 28 de ani. Pe un traseu de 7.000 de metri pentru bărbați și 3.000 de metri pentru femei, 42 de poștărițe și 42 de poștași, câștigători din 41 de județe și București, au început competiția sâmbătă, 3 august, din fața Școlii Primare Gh. Asachi.

Sibiul merge la Balcaniadă

Au fost premiați cei mai rapizi poștași, însă s-au acordat și premii speciale pentru cel mai vârstnic participant, cel mai tânăr, dar și cel mai tehnic dintre factori. La finalul competiției, Tiberiu Crăciun – OJPC Sibiu s-a clasat pe locul al treilea la categoria cel mai rapid.

„Nu e prima dată când particip. Eu lucrez la poștă din 2004, deci de 20 de ani. Prima participare la faza națională a fost în 2011, unde am obținut premiul pentru Cel mai tehnic poștaș, iar de vreo 10 ani de zile sunt pe podium, ba că e 3, ba că e 2. Locul 1 l-am obținut în 2019 la Alba Iulia. Anul trecut am luat locul 2, tot la Alba Iulia. Anul acesta am luat locul 3 la Iași. A fost căldura mare, foarte greu și plouase înainte; a fost o competiție foarte rapidă și grea. Noi facem 7 km la fazele naționale. La Balcaniadă facem 10 km. Acolo, de regulă, se premiază primii trei, dar și echipele. La echipe, noi am fost pe locul 1, 2, 3. Cu turcii și cu albanezii ne luptăm. Nu am câștigat, la individual încă, e foarte greu. Am fost în primii 10 de fiecare dată. Suntem cam cinci sau șase țări. Și colega mea, Banea Adriana, a luat locul cinci. Din an în an, devine tot mai bună.”, a spus Tiberiu Crăciun.

A devenit o tradiție ca angajații poștali să se pregătească pentru Marș pe tot parcursul anului, unii cu antrenor, alții pe cont propriu. Ultima Balcaniadă a fost în 2019, iar anul acesta va avea loc în România, la Neptun, pe 9 octombrie, de Ziua Internațională a Poștei. Este cea mai longevivă competiție sportivă din România, desfășurându-se din 1977, cu pauze ocazionale, inclusiv în 2020 din cauza pandemiei. La ediția din 2024 au participat angajați cu 50 de ani vechime și poștași tineri, iar Marșul a fost organizat cu sprijinul sponsorizărilor.

„Noi poștașii nici nu alergăm, nici nu mergem”

Tiberiu lucrează de 20 de ani la Poșta Română și, de câțiva ani, participă la concurs, clasându-se aproape de fiecare dată pe podium sau în primii 10 pentru Balcaniadă. Poștașul din Sibiu spune că trebuie să își îmbunătățească viteza.

„Fac antrenamente care constau în rulaj de marș, mersul acela rapid, în care dai din solduri și din mâini. Mai fac alergări de 10-15-17 km. Mă antrenez în funcție și de timp cam de trei patru ori pe săptămână. Eu tehnica o am dar rebuie să fiu un pic mai rapid. Trebuie să scot 22-23 de minute în 5 km. Noi poștașii nici nu alergăm, nici nu mergem”, a mai spus poștașul.

Tiberiu Crăciun spune că cel mai mult la meseria lui îîi place că interacționează în permanență cu oamenii și că este foarte dinamic.

„Interacțiunea cu oamenii spune totul. Îmi place ceea ce fac, e o muncă activă, acum că ninge, că plouă, că e soare, noi suntem pe teren. Nu putem sta, trebuie să ducem corespondența, trebuie să îi deservim”, a mai spus Tiberiu.