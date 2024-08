femeie lovită de o mașină pe trecerea de pietoni pe strada oștirii

Politistii rutieri au intervenit la un accident produs pe strada Rahovei, în municipiul Sibiu.

”In timp ce conducea un autoturism, in apropiere de intersectia cu strada Ostirii, un barbat in varsta de 76 de ani, din Cisnadie, a acrosat o sibianca in varsta de 66 de ani, care traversa strada pe trecerea pentru pietoni.” spun politiștii.

Femeia a fost transportata la spital constienta.Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Rahovei din municipiul Sibiu pentru a acorda asistență medicală unei femei acroșată de un autoturism.

”Femeia în vârstă de 66 de ani a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la UPU Sibiu conștientă.” a declarat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU.