poziția hotelului cindrel despre cazurile turiștilor ajunși la spital: „sunt multe variante pe care încercăm să le aflăm cu autoritățile”

Șaptesprezece copii și un adult au fost internați vineri seara. 9 august la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu simptome de enterocolită. Aceștia erau cazați la Hotelul Cindrel din Păltiniș. Autoritățile au activat codul roșu de intervenție la momentul respectiv, însă, din fericire, situația s-a ameliorat rapid. Un reprezentant al hotelului a oferit detalii suplimentare despre incident.

Citește și: Copiii duși la spital cu toxiinfecție alimentară de la hotelul Cindrel din Păltiniș erau în tabără

În seara zilei de 9 august 2024, între orele 15:00 și 16:00, 17 copii cu vârste între 8 și 14 ani, cazați la hotelul Cindrel din Păltiniș, au acuzat dureri abdominale, vărsături, greață și, în unele cazuri, diaree. Dintre aceștia, 10 au avut simultan dureri abdominale și vărsături, în timp ce alții au prezentat doar greață sau diaree. Toți au avut subfebrilitate, iar o fetiță de 11 ani a avut aproximativ 10 episoade de vărsături abundente. Inițial, a existat suspiciunea de toxiinfecție alimentară, ulterior, medicii declarând că de fapt, a fost vorba de enterocolită.

Un reprezentant al Hotelului Cindrel a declarat pentru Ora de Sibiu că, în prezent, se așteaptă rezultatele analizelor prelevate din diverse surse, inclusiv alimente, apă, suprafețe și din voma copiilor. Acesta a specificat că nu toți 150 de copii au fost suspecți, unii dintre ei nu au prezentat simptome, fiind în camerele lor și petrecând în momentul intervenției echipajelor ISU.

Citește și: DSP investighează cauza intoxicației copiilor cazați la Hotelul Cindrel din Păltiniș

Având în vedere natura enterocolitei, există posibilitatea ca în grupul de copii participanți la tabără să fi fost deja persoane ce prezentau simptomele acestei viroze, având astfel capacitatea de a transmite infecția. De asemenea, reprezentatul hotelului a menționat că vor oferi informații oficiale prin intermediul unui comunicat de presă.

„Noi știm că doar 15 copii au fost examinați medical dar restul erau în camere și făceau chef. Noi avem și probele video, să știți(…) Au fost 18 persoane, au fost duse la spital, au fost simptome ușoare, au fost trimiși înapoi toți care au fost plus două asistente. Din 170 de persoane care au fost ei, plus personalul nostru încă 20. Deci 190 de persoane au mâncat din meniu sau ce a fost. Când vorbești de o problemă de genul, de simptome de gastro, sunt mai mulți factori ce intră într-o ecuație foarte largă. Noi am avut copii care au venit la noi gata bolnavi, cu simptome, și poate fi virală (n.r. enterocolita). Asta încearcă să vadă și DSP-ul. Contaminarea asta poate fi apa din rețeaua publică, poate fi apa din piscina noastră. Am luat probe, dar a ieșit ok. Sunt multe variante pe care și noi încercăm să le aflăm cu autoritățile. Așteptăm toate probele, de mâncare, de pe suprafețe, din apă, din voma copiilor. Enterocolita -cel mai probabil nu e toxiinfecție alimentară cum au spus și organele abilitate- în primul rând este virală. E ca și la grădinițele din Sibiu care sunt pline de enterocolite, ca jumate din copii. Este sezonul lor. O să aveți un comunicat oficial și din partea noastră”, transmis sub anonimat un reprezentant al Hotelului Cindrel.

Amintim că 15 dintre cei 17 copii au fost diagnosticați cu o formă ușoară de boală și au fost externați, întorcându-se la unitatea de cazare sau fiind preluați de părinți până în dimineața zilei de 10 august. Doi copii, unul de 11 ani din Mehedinți și unul de 12 ani din București, au fost internați pe secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu. Detalii aici.