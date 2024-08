primăria închiriază săli de clasă modulare pentru 4 școli din sibiu

Primăria intenționează să achiziționeze containere modulare pentru școlile supraaglomerate din Sibiu dar, fiindcă procedura de achiziție este una de durată, va închiria mai întâi câteva săli pentru a nu exista probleme la începutul noului an școlar.

Mai multe școli din Sibiu sunt supraaglomerate, iar în ultimele luni problema a fost discutată intens în cadrul ședințelor de Consiliu Local. Părinți ai căror elevi învață în respectivele unități de învățământ au expus problema în fața consilierilor locali.

Citește și: Problema școlilor supraaglomerate, dezbătută în Consiliul Local. Părinte: „Vom ajunge să facem săli de clasă și în toalete”

Pentru ca elevii să nu fie nevoiți să face ore după-amiaza, municipalitatea a stabilit să cumpere containere modulare în care să fie amenajate săli de clasă. Procedurile de achiziție sunt unele de durată și fiindcă mai este puțin timp până când începe noul an școlar, Primăria a decis să închirieze săli modulare ce vor putea fi folosite până când se vor finaliza procedurile.

Consilierul Ionuț Ghișe (USR) a prezentat, într-o postare pe pagina de Facebook, care sunt școlile din oraș care vor avea săli de clasă modulare.

„Am primit întrebări de la mai mulți părinți din diferite școli și nu am văzut prea multă transparență pe acest subiect, am decis să fac publice informațiile pe care le-am obținut. La ședința Consiliului Local de luna trecută, am avut pe ordinea de zi subiectul rectificării bugetare. Am observat alocarea unei sume de 3,75 milioane de lei pentru achiziționarea a 14 săli de clasă modulare. Evident, pentru că nu era specificat, am întrebat Serviciul Școli care sunt unitățile de învățământ care vor beneficia de acestea.

Conform adresei de la ISJ nr. 4561/04.06.2024, pentru a asigura funcționarea în regim de dimineață a învățământului primar și a claselor a VIII-a, au fost nominalizate următoarele școli pentru amplasarea de săli modulare: Școala Gimnazială nr. 1: 3 săli modulare; Școala Gimnazială nr. 4: 4 săli modulare; Școala Gimnazială I.L. Caragiale: 2 săli modulare; Liceul Teoretic Constantin Noica – 5 săli modulare.

Întrucât procedura de achiziție este de durată și anul școlar începe luna viitoare, primăria a decis ca, în paralel cu derularea procedurii de achiziție și până la finalizarea acesteia, să procedeze la închirierea de săli modulare pentru cele 4 unități de învățământ”, a precizat consilierul Ionuț Ghișe.

Citește și: O mamă propune Primăriei Sibiu o soluție ca fiicele ei să nu mai facă școală după-masă