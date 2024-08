primarul din mediaș a verificat lucrările de apă și canalizare de pe 125 de străzi (video)

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, împreună cu echipa de proiect din cadrul S.C. Apa Târnavei Mari, consultant, diriginte de șantier, alături de reprezentanții constructorului au efectuat vineri, 9 august o vizită în teren pe Șoseaua Sibiului, pentru a verifica stadiul lucrărilor.

Reprezentanții constructorului efectuează investigații pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor tasărilor și surpărilor infrastructurii rutiere din anumite zone de pe Șoseaua Sibiului. S-a decis reetanșarea căminelor, se investighează compactarea, s-au luat probe geologice pentru a stabili deficiențele și pentru a le înlătura și remedia situația existentă.

Vă reamintim că în cadrul contractului de lucrări ATM-CL-01 „Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodărie de apă în Municipiul Mediaș” sunt prevăzute lucrări de reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare pe un număr de 125 străzi ale Municipiului Mediaș.

Stadiul de realizare al lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din cadrul contractului este de 68 %. Menționăm faptul că la momentul actual lucrările aferente contractului respectă graficul de execuție asumat de constructor, finalizarea fiind estimată ca fiind a doua parte a anului 2025.

„Întâlnirea pe care am avut-o astăzi în șantier cu reprezentanții Societății Apa Târnavei Mari S.A. și cu reprezentanții firmei care se ocupă de derularea acestui program de anvergură care prevede înlocuirea rețelelor de apă și de canalizare din oraș a avut ca principal scop stadiul în care se află această investiție și, nu în ultimul rând, situația jenantă care a apărut în urmă cu ceva timp pe Șoseaua Sibiului, în urma lucrărilor efectuate. Se estimează astfel că lucrările vor fi finalizate în oraș în a doua parte a anului viitor, fiind în lucru în prezent încă aproximativ 40 de străzi. În legătură cu situația de pe șoseaua Sibiului, am primit asigurări atât din partea operatorului ATM, cât și din partea constructorului că vor remedia situația apărută și că bugetul municipalității nu va fi afectat în niciun fel. Trebuie să acceptăm faptul că oricât de mult ne-ar deranja, avem un proiect de anvergură, un proiect extrem de util pentru oraș, un proiect care nu se poate realiza fără disconfort. Îmi cer scuze pentru situația pentru situația creată și pe această cale nu pot decât să le mulțumesc tuturor medieșenilor pentru înțelegere și pentru răbdare“, a declarat Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.