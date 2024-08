adolescenta din porumbacu de jos care a fugit cu iubitul își acuză părinții ca o hărțuiesc. „m-am săturat de minciuni” (video)

Maria Căldărar, adolescenta din Porumbacu de Jos care a fost dată dispărută în urmă cu doi ani, aduce acuzații grave față de părinții ei. Tânăra spune că atât ea, cât și iubitul ei, Victor, sunt amenințați cu moartea de către familia ei.

Maria a făcut un video în care mărturisește că este amenințată cu moartea de către părinții ei. Mai mult, aceasta declară că părinții ei oferă recompense pentru a fi găsită și mai apoi maltratată.

„Sunt Căldărar Maria și am făcut o declarație pe propria răspundere pentru că părinții mei au spus că mă omoară. Au pus recompensă pe rețelele de socializare pentru cine mă vede să mă prindă, să mă maltrateze, să mă pună în cușcă alături de câini, nu doar pe mine, ci și pe iubitul meu Victor. De aceea am decis să fac o declarație pe propria răspundere, să scot și eu adevărul la suprafață pentru că eu de minciuni m-am săturat. Vreau să vă arăt și declarația pe care am făcut-o. O să mai scriu câteva cuvinte ca să se vadă că nu m-a obligat nimeni să scriu. Părinții mei au plătit oameni ca să ne prindă și să ne maltrateze pe amândoi. Vrem să fim ajutați de lege ca să nu ne despartă nimeni”, spune Maria Căldărar în videoclip.

