tonete de înghețată ridicate de primăria sibiu de pe nicolae bălcescu. administrator: „aveam înghețată de 30.000 de lei” (foto)

Administratorul unei afaceri cu tonete de înghețată de pe Pietonală Nicolae Bălcescu se arată revoltat după ce Primăria Sibiu i-a ridicat terasa cu tonete de înghețată, după ce acesta ar fi făcut un contract de participațiune cu o altă societate. Bărbatul susține că i se face o nedreptate.

Lucian Costea, administratorul unei terase cu tonete de înghețată, a fost „taxat” de Primăria Sibiu după ce a încheiat un contract de participațiune cu o altă societate administrativă. Bărbatul a spus că marfa a fost luată cu neglijență, iar o parte dintre sucuri au fost vărsate din neatenție.

„Eu cu această locație de înghețată am făcut un contract de participațiune la 1 mai cu o altă societate care mă ajută să administrez mai bine locația, eu rămânând cu 70 la sută din vânzările de înghețată și asociatul meu cu 30 la sută. În mai, el a autorizat o casă de marcat. Primăria a avut o informație de la cineva rău voitor că eu am subînchiriat sau cesionat locația. A luat un bon de casă și s-a dus în Primărie și mi-a dat amendă pentru că nu am voie să cesionez sau subînchiriez locațiile. Prima dată mi-au trimis somație fără să îmi dea proces verbal. M-au trimis după procesul verbal. L-am rugat pe domnul de la Domeniul Public să merg în audiență de urgență să discutăm. Le-am demonstrat că nu am de ce să eliberez domeniul public. Ieri dimineață mi-au afișat o dispoziție a primarului pentru ridicarea stand-ului și am contestat-o. Aveam vitrinele pline de înghețată, care era de 30.000 de lei”, a spus Lucian Costea, comerciant de înghețată.

Răspunsul Primăriei Sibiu: „ Punctul de vânzare a înghețatei era utilizat de o altă firmă”

Primăria Municipiul Sibiu susține că firma deținătoare a tonetei de înghețată a încălcat Regulamentul privind modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public.

„Firmei deținătoare a punctului comercial situat pe str. N. Bălcescu nr. 12 nu i s-a prelungit avizul deținut până în data de 30.06.2024, pentru ocuparea domeniului public dat fiind faptul că a încălcat prevederile Regulamentului privind modul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal alimentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu pe Strada Nicolae Bălcescu, aprobat prin HCL 66/2023. Astfel, la un control în teren al inspectorilor Serviciului Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public împreună cu agenții Poliției Locale s-a constatat că punctul de vânzare a înghețatei era utilizat de o altă firmă, fapt ce contravine Regulamentului indicat.

Astfel, Serviciul Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public e emis în data de 11.07.2024, o somație de eliberare domeniu public către firma deținătoare a avizului de ocupare a domeniului public. Prin aceasta a transmis obligația de a elibera domeniul public în termen de 5 zile. Având în vedere faptul că operatorul economic nu s-a conformat, inspectorii serviciului public amintit au procedat marți, 13 august, la dezafectarea structurii, costurile urmând să fie recuperate de la firma deținătoare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Municipiului Sibiu, Mirela Gligore.

