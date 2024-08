începe cel mai mare retro festival din sibiu. concerte cu no mercy, l.a., akcent, hara, semnal m și mulți alții la sibiul de odinioară!

Sibienii și nu numai sunt invitați începând de joi preț patru zile la Sibiul de Odinioară între 15 și 18 august.

NO MERCY concertează pe scena din Parcul Tineretului, iar tot acolo susțin recitaluri L.A., Akcent, Hara, Semnal M, Geo da Silva și mulți alți artiști.

Copiii au parte de activități și jocuri ca pe vremuri în mini parcul de distracții!

Gurmanizii sunt întâmpinați în festival de mai multe food truck-uri cu mâncări și deserturi apetisante.

Sibiul de Odinioară invită iubitorii de muzică retro, disco, pop și rock la un adevărat maraton muzical de gală și asta pentru că evenimentul devenit deja tradițional în oraș, aduce în această vară la cea de a 11-a ediție, artiști care au făcut furori în muzica pop, rock și disco în anii 90 și 2.000.

Și pentru a celebra așa cum se cuvine această sărbătoare, evenimentul care are loc în parcul Tineretului, între 15 și 18 august, are un program stufos și atractiv.

Iubitorii muzicii care în urmă cu 20-30 de ani era în vogă, au parte de multe surprize. Organizatorii festivalului aduc pe scena din Parcul Tineretului artiști care odinioară erau pe primele locuri în topurile naționale și chiar și internaționale.

NO MERCY, invitat special la Sibiul de Odinioară

Fără nici un dubiu, cea mai mare surpriză pregătită pentru ediția anivediția din acească vară de la Sibiul de Odinioară este concertul NO MERCY. Solistul Marty Cintron și colegii săi, au făcut furori în anii 90. Piese precum „Where Do You Go”, „My Promise” sau „Please Don’t Go”, au făcut înconjurul mapamondului și au ocupat primele locuri în topurile din toată lumea.

”La ediția trecută am spart gheața și am adus pentru prima dată în istoria noastră, un artist de peste hotare. Și cum NANA a avut un succes fulminant, anul acesta am decis să continuăm tradiția și să invităm pe scena festivalului nostru un alt nume consacrat printre iubitorii muzicii anilor 90.

NO MERCY e un nume cu rezonanță puternică și sperăm că și sibienii sunt la fel de încântați ca și noi de faptul că pot să asculte și să fredoneze piesele care au făcut înconjurul planetei”, au transmis organizatorii de la ”Sibiul de Odinioară”.

Nu ratați concertele cu Akcent, L.A., Akcent, Hara și Semnal M

Ediția a 11-a de la ”Sibiul de Odinioară” aduce și alte nume mari din muzica dance a ultimilor 30 de ani din România. Vă mai aduceți aminte de băieții de la Akcent?

Cu siguranță ați fredonat măcar o dată piesele lor, iar ”Buchet de Trandafiri” se va auzi pe scena festivalului, pe 15 august.

O zi mai târziu, pe 16 august urcă pe scenă formația L.A. și suntem convinși că vă mai aduceți aminte de piesa celebră ”Ochii Tăi”.

Pe 17 august, e obligatoriu să veniți în parcul Tineretului pentru că NO MERCY ne va oferi cu siguranță o seară de neuitat.

Și pentru că a trecut ceva timp de când au extaziat publicul de la noi din oraș, la ”Sibiul de Odinioară”, revin după mai bine de 5 ani de pauză cei de la HARA, dar și cei de la Semnal M.

Va fi un concert special pregătit, așa că în 18 august trebuie să îi asculați „pe viu” în Parcul Tineretului!

Dansăm ca pe vremuri cu Geo Da Silva, Marusha și mulți alții la ”butoane”

”Sibiul de Odinioară” vă invită la dans în fiecare din cele patru zile de festival. Va fi o adevărată discotecă în aer liber, iar la platane vin DJ de retrocunoscuți în România.

Pe 15 august celebrul DJ și producător, Geo Da Silva va electriza atmosfera așa cum o făcea și acum mai bine de 20 de ani în discotecile de la mare și în cluburile din țară. Codi Reivs deschide seara cu un mix al anilor 80-90-2000.

Pe 16 august la pupitru performează Marusha, dar nu ratați nici ”set-ul” lui Raul Carpiuc.

Sâmbătă înainte și după concertul NO MERCY, avem parte de doi dintre ”veteranii” DJ-ilor din România. Brugner & Enășescu ne vor purta într-o călătorie retro muzicală, cum nu ați mai avut parte.

Duminică, 18 august, DJ Iorga ne ”încălzește” înainte de concertele Semnal M și Hara, iar seara o încheiem cu un mix de excepție al lui Sebastian Abrudan.

Program scenă:

15 august:

Akcent (20:00)

Geo Da Silva (20:45)

Codi Reivs (17:00)

16 august:

LA (20.00)

Marusha (20:40)

Raul Carpiuc (17:00)

17 august:

No Mercy (20.00)

Brugner & Enășescu (17.00 & 20:40)

18 august:

Hara (21:00)

Semnal M (20:00)

SAB DJ (22:00)

Iorga DJ (17:00)

Distracție cu jocuri ca odinioară pentru cei mici

Dacă veniți la ”Sibiul de Odinioară”, aduceți-vă și copiii sau nepoții. Jocurile de odinioară sunt readuse la viață în zona mini-parcului de distracții.

„Rațele și vânători”, ”zală” ori ”tuburi și cornete” sunt doar câteva dintre activitățile care cu siguranță îi vor încânta pe cei mici. Și la atelierele de creație se anunță lucruri interesante!

Food truck-uri alese ”pe sprânceană” potolesc foamea și setea gurmanzilor

”Sibiul de Odinioară” are amenajat în Parcul Tineretului și o zonă de street food.

Aproximativ 10 food truck-uri au grijă să vă înfruptați cu preparate care mai de care mai delicioase de la Republika Pljeskavica, Noodle Box, Street Bites, Two Chefs, Best Of Pasta, Reverie Creperie și Random Cakes.

Și pentru că mâncarea bună se savurează cu băuturi la fel de bune, vă puteți astâmpăra setea cu băuturi de la Backyard Bar și Wine Not, sau cu o cafea bună de la Olha Coffee.

Programul de funcționare al festivalului ”Sibiul de Odinioară” este zilnic de la 12:00 – 24:00.

„Sibiul de Odinioară” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.

Parteneri principali: GLS, Prima Shopping Center, Magnolia Residence

Parteneri strategici: Soma, Backyard, Ora de Sibiu, Vreau Reclamă, Sever Sound