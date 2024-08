o săptămână până la focus in the park. începe cea de-a 11-a ediție a celui mai important festival de rock alternativ din transilvania

7 zile ne mai despart de startul celei de-a 11-a ediții a festivalului Focus in the Park. Între 21 și 25 august, fanii rock-ului alternativ se vor regăsi din nou în parcul Subarini pentru acest eveniment care a adunat în jurul său cea mai frumoasă comunitate din oraș.

Focus in the Park a făcut anul acesta un pas important pentru dezvoltarea ulterioară a evenimentului, a intrat în rândul festivalurilor unde accesul se face pe bază de bilet, ceea ce înseamnă posibilități infinit mai multe pentru a îmbunătăți de la an la an line-up-ul evenimentului. Iar acest pas este deja vizibil, încă de la prima ediție cu bilet, cu mult mai multe trupe internaționale față de anul trecut.

Pe lângă abonamentele pentru întreg festivalul, care pot fi cumpărate prin rețeaua iabilet.ro, sunt disponibile și biletele pe zi, la prețul de 100 de lei. Festivalul începe miercuri, 21 august, o zi de warm-up, cu Andi Moisescu și STF la „cârma” atmosferei muzicale, prima zi fiind cu intrare liberă. Joi, capete de afiș sunt Delia și Alternosfera, care vin anul acesta cu proiectul electro-simfonic Theatroll, iar alături de ei îi vom mai putea asculta pe Aaron Sevilla – Mexic, Luna Amară, DJ Antenna, Dora Gaitanovici, Roberto, Disconnected și Tuți. Vineri, pe 23 august, Goran Bregovic revine după mult timp la Sibiu, alături de His Wedding and Funeral Orchestra iar alături de artistul sârb, pe scenele din festival vor mai urca Bosquito, Omul cu Șobolani, Juicy M, The Kryptonite Sparks și mulți alții. Sâmbătă e ziua britanicilor la Focus in the Park, cu Sigma și The Subways, dar și cu trupa „rezidentă” a festivalului, Subcarpați. Festivalul se încheie pe ritmuri de dubstep și rock, cu Dub Pistols, Zdob și Zdub alături de trupele locale One Night Stand, Revolter, Waves și mulți alții.

Cine nu se satură după toate concertele ce au loc pe cele trei scene din festival are de anul acesta posibilitatea să prelungească petrecerea până la ora 2, la Focus in the Park silent disco. Între orele 24 și 2 o să ne distrăm în liniște, cu căștile pe urechi, dar cu aceeași muzică faină și vibe de Subarini.

Salvează o viață – donează sânge și mergi gratuit la Focus in the Park

În primele două zile, la intrarea în festival va fi amenajată o caravană mobilă pentru donare de sânge iar donarea se va face în limita capacității de recoltare. Persoanele care donează sânge în zilele de 21 sau 22 august la caravana mobilă vor primi un Day Pass gratuit pentru oricare din zilele de Focus in the Park, la alegere.

Caravana mobilă face parte din noul proiect de CSR al #PeopleOfContinentalSibiu – 20 de Ani, 20 de Fapte Bune și este organizată de Continental Sibiu și rețeaua de sănătate Regina Maria în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu și Focus in the Park.

“Implicarea în comunitate a fost întotdeauna o prioritate și simțim de multe ori că suntem un oraș pentru oraș, fiind prezenți la cele mai importante evenimente și susținând proiecte de impact. Sprijinul pentru caravana donării de sânge a venit firesc si natural, fiind o oportunitate extraordinară de a susține comunitatea din care facem parte alături de parteneri cu care colaborăm de ani de zile. Suntem încrezători că mulți oameni vor dori să se transforme în eroi ai comunității și în același timp să se bucure de experiențele de festival”. – Georgiana Gotia, Employer Branding & Communication Leader, Continental Sibiu. Cei care doresc să doneze sânge se pot inscrie accesând următorul link: https://ci-shortcode.conti.de/ m0cr.

Cea de-a 11 ediție a Festivalului Focus in the Park are loc în perioada 21-25 august 2024 la Sibiu. Devenit un eveniment-emblemă al Sibiului, festivalul a fost nominalizat în trecut la Best European Small Festivals, și oferă o experiență memorabilă participanților, în mijlocul parcului Sub Arini.

Focus in the Park este un eveniment cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și sprijinit de Continental Sibiu, Kaufland România și Banca Transilvania. Parteneri: Tic Tac, Birra Moretti și Promenada Sibiu.