sute de găini moarte descoperite în mai multe localități din județul sibiu. primar: „același fel de operare”

Sute de găini moarte au fost descoperite, miercuri dimineață, în mai multe localități din județul Sibiu. Autoritățile au intrat în alertă și fac cercetări pentru a depista cine s-a debarasat de leșuri, dar și dacă păsările erau bolnave.

Peste 200 de găini moarte au fost aruncate, seara trecută, în coșuri de gunoi și pe marginea drumului în mai multe localități din județul Sibiu. Păsările au fost descoperite în Ruși, la Șeica Mare și în Șura Mare.

Primar: „Vreo 200-300 de găini moarte”

Descoperirea macabră a șocat autoritățile. Primarii din localitățile în cauză au luat imediat măsuri pentru a înlătura pericolele unui focar de boală.

„S-au găsit găini în Ruși, Șura Mare și Șeica Mare. Noi la Șeica Mare am găsit câteva zeci și ne-am autosesizat. Le-am pus în saci de folie, câte doi saci pentru fiecare, ca să nu se scurgă. Am spălat și dezinfectat cu clor toată zona. Am sunat la DSV, urmează să vină medicul avizat să preleveze probe să nu fie infectat cu ceva boală. Am sunat și firma care se ocupă să le ducă la crematoriu. Ne-am făcut treaba rapid”, a precizat Nicolae Sușa, primarul din Șeica Mare.

În prezent, autoritățile încearcă să îi găsească pe cei care s-au debarasat de leșuri. Potrivit primarului din Șeica Mare, în total au fost aruncate la gunoi peste 200 de găini moarte.

„Am demarat o anchetă să vedem dacă putem să dăm de cine a făcut asta. Sigur este o mașină mare, fiindcă nu ai cum să bagi 200-300 de mașini într-o mașină mică. Sigur e o mașină mare, poate de la vreo fermă. Urmează să aflăm”, a adăugat primarul.

