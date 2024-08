peste 5.000 de oameni la concertul l.a. la sibiul de odinioară. no mercy urcă pe scenă sâmbătă (video foto)

Peste 5.000 de oameni s-au distrat la show-ul incendiar făcut de trupa L. A. la Sibiul de Odinioară în Parcul Tineretului. No Mercy urcă pe scenă sâmbătă seara!

Sibiul de Odinioară invită iubitorii de muzică retro, disco, pop și rock la un adevărat maraton muzical de gală. Evenimentul, devenit deja tradițional în oraș, aduce la ediția cu numărul 11 artiști care au făcut furori în muzica pop, rock și disco în anii 90 și 2.000.

Primele zile ale festivalului retro au adus mii de oameni în Parcul Tineretului. În 15 august, sibienii s-au distrat și au cântat alături de Akcent, iar în 16 august au fredonat „Ochii Tăi” alături de trupa L. A.

No Mercy la Sibiu

Fără nici un dubiu, cea mai mare surpriză pregătită pentru ediția din această vară de la Sibiul de Odinioară este concertul NO MERCY. Solistul Marty Cintron și colegii săi au făcut furori în anii 90. Piese precum „Where Do You Go”, „My Promise” sau „Please Don’t Go”, au făcut înconjurul mapamondului și au ocupat primele locuri în topurile din toată lumea.

De la ora 20:00, No Mercy concertează în Parcul Tineretului.

Programul de sâmbătă:

17:00 – Brugner & Enasescu

20:00 – No Mercy

20:45 – Brugner & Enasescu

Distracție și jocuri pentru cei mici

Dacă veniți la „Sibiul de Odinioară”, aduceți-vă și copiii sau nepoții. Jocurile de odinioară sunt readuse la viață în zona mini-parcului de distracții.

„Rațele și vânători”, ”zală” ori ”tuburi și cornete” sunt doar câteva dintre activitățile care cu siguranță îi vor încânta pe cei mici. Și la atelierele de creație se anunță lucruri interesante!

„Sibiul de Odinioară” are amenajat în Parcul Tineretului și o zonă de street food. Aproximativ 10 food truck-uri au grijă să vă înfruptați cu preparate care mai de care mai delicioase de la Republika Pljeskavica, Noodle Box, Street Bites, Two Chefs, Best Of Pasta, Reverie Creperie și Random Cakes. Și pentru că mâncarea bună se savurează cu băuturi la fel de bune, vă puteți astâmpăra setea cu băuturi de la Backyard Bar și Wine Not, sau cu o cafea bună de la Olha Coffee.