show incendiar cu no mercy sâmbătă la sibiul de odinioară. distracția continuă cu hara și semnal m (video foto)

A fost o seară incendiară la Sibiul de Odinioară, iar ziua de duminică se anunță a fi memorabilă. Sibienii sunt așteptați și în ultima zi a evenimentului să se distreze în Parcul Tineretului.

Sibiul de Odinioară invită iubitorii de muzică retro, disco, pop și rock la un adevărat maraton muzical de gală. Ultima zi a evenimentului se anunță a fi plină de distracție și voie bună.

No Mercy la Sibiu

Fără nici un dubiu, cea mai mare surpriză pregătită pentru ediția din această vară de la Sibiul de Odinioară a fost concertul NO MERCY. Solistul Marty Cintron și colegii săi au făcut furori în anii 90 și au adus pe scena din Parcul Tineretului piese precum „Where Do You Go”, „My Promise” sau „Please Don’t Go”.

Mii de sibieni s-au distrat sâmbătă la festivalul cu muzică retro din Parcul Tineretului și au cântat nostalgici piesele anilor 90 și 2000.

Hara și Semnal M la Sibiul de Odinioară

Urmează o zi la fel de captivantă la Sibiul de Odinioară. Iată programul de duminică:

17:00 – Sab Dj

20:00 – Semnal M

21:00- Hara

22:00- Iorga

Distracția e la ea acasă, astfel că poți veni la festival și cu cei mici. Jocurile copilăriei sunt readuse la viață în Parcul Tineretului.

Când vine vorba de mâncare, nu e cazul să își pui pofta în cui! Food-truck-urile alese „pe sprânceană” sunt gata să te răsfețe cu preparate delicioase. În cadrul festivalului găsești inclusiv cocktailuri, cafea aromată și vinuri fine.

Programul de funcționare al festivalului: 12:00 – 23:50