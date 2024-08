incendiu la un parc de distracții din germania. zeci de persoane au fost rănite (video)

Peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit la roata mare de la Highfield Festival din Leipzig, Germania, sâmbătă seara. Potrivit poliției, incendiul a început în jurul orei 21:00 (ora locală) și a distrus două nacele ale atracției, scrie News.

Incendiul a fost stins rapid de pompieri, dar patru persoane au suferit arsuri, iar o persoană a fost rănită în urma unei căderi. Alte 18 persoane au fost afectate de inhalarea fumului. Printre răniți se numără și membri ai forțelor de poliție și pompieri implicați în intervenție.

Fotografiile distribuite de presă arată un fum dens și negru ieșind din nacelele în flăcări. Toți răniții au fost transportați la spitale din apropiere, iar elicoptere de salvare au fost mobilizate pentru a sprijini intervenția.

Highfield Festival, care are loc între 16 și 18 august pe malul Lacului Störmthaler See, atrage zeci de mii de participanți și prezintă spectacole ale unor artiști de renume, inclusiv Macklemore, The Cooks și Rise Against. Spectacolele au continuat sâmbătă seara după incident.

Fire breaks out on a Ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, injuring over 30, including four police officers. Two seriously injured, no fatalities reported. 🎥 @social_running_dj #Fire #BreakingNews #Festival #Ride #Wheel pic.twitter.com/tcRR9BYNiF