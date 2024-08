dealeri de droguri din sibiu, iertați de judecători. „pizza” și „șnițel de pui”, numele de cod pentru marijuana

Doi tineri din Voineasa, județul Vâlcea, au fost condamnați la închisoare cu suspendare, după ce au vândut droguri în județul Sibiu.

Cei doi tineri au vândut marijuana pe raza municipiului Sibiu și comunei Șelimbăr în perioada 2022 – 2023. Vreme de mai multe luni, ei au fost filați de DIICOT.

Pentru a putea fi adunate suficiente probe împotriva lor, în primăvara anului trecut, doi investigatori, cu nume de cod, au intrat în contact cu indivizii și au procurat substanțe interzise de la ei. Drogurile cumpărate de investigatori au fost duse apoi la laborator pentru analize.

Pe parcursul următoarelor luni, oamenii legii i-au supravegheat temeinic, atât video, cât și audio, pentru a contura activitatea infracțională. Până în toamna anului trecut le-au fost ascultate și telefoanele.

Cei doi dealeri de droguri au fost prinși de polițiști în 15 decembrie 2023, în timp ce se plimbau cu o mașină prin Sibiu. În vehicul s-au găsit, la acea vreme, plicuri cu substanțe psihoactive: cannabis și 2-MMC. La începutul acestui an, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în imobilele unde locuiau cei doi fără forme legale, de unde au ridicat bancnote rulate, un grinder, cât și țiple cu urme de substanțe.

Vorbeau codat să nu fie prinși

Anchetatorii au audiat zeci de martori în dosar, cu toții consumatori de droguri, care procurau marijuana de la cei doi tineri. În majoritatea cazurilor, se conversau cu dealerii pe aplicațiile criptate WhatsApp și Snapchat și vorbeau codat. După care, stabileau unde să se întâlnească. Un gram de marijuana costa 50-60 de lei, iar plata se făcea fie cash, fie pe Revolut.

„(…) De obicei îl contactam cel mai des pe aplicațiile Snapchat, WhatsApp sau Messenger, unde îl întrebam ce faci? Ai gigea?, pizza?, vreau 2 șnițele de pui, acesta înțelegând că intenționez să cumpăr droguri de la el și ulterior stabileam unde să ne vedem în acest scop”, este declarația unui martor, publicată pe rejust.ro.

O altă persoană audiată a recunoscut că a cumpărat cannabis de la unul dintre dealeri în repetate rânduri. Cea mai mare „comandă” a fost de 80 de grame.

„Am cumpărat doar cannabis de la el, în perioada 2022 – vara anului 2023. Eu locuiam în regim hotelier și practicam prostituția. Doream să cumpăr droguri și am ajuns să iau legătura cu el. Am cumpărat de aproximativ 15 ori cu bani cash, la prețul de 60 de lei gramul, iar prin tranzacții Revolut, de aproximativ 7 ori. Una dintre tranzacții a fost o sumă mare pentru 80 de grame de cannabis”, a povestit una dintre consumatoare. Potrivit tranzacțiilor financiare, într-o singură zi, ea a plătit 3.800 lei pentru droguri.

Un alt martor audiat în dosar a recunoscut că a procurat droguri de la unul dintre traficanți de 15 ori, în anul 2023, atât pentru el, cât și pentru fosta iubită. „Când doream să consum, îl abordam codat pe WhatsApp și scriam dă-mi 5 beri (5 beri însemnând 5 grame de marijuana)”, se arată în rechizitoriu.

„Cel mai des am cumpărat cannabis, în decursul ultimilor 5 ani. Am cumpărat cam de 200 de ori pe an, cred că un număr total de 800 de ori. Ne întâlneam în Șelimbăr și în Valea Aurie”, a mărturisit altă persoane, care a declarat că este consumatoare de 11 ani.

Pe lângă marijuana, cei doi vindeau și „cristal”, fapt recunoscut de martorii audiați în dosar.

Nu merg la închisoare

Cei doi traficanți nu vor merge la închisoare. În schimb, ei vor rămâne sub supraveghere timp de 3, respectiv 4 ani, potrivit deciziei dată de judecători în 16 august. Vor presta muncă în folosul comunității în localitatea de domiciliu și vor fi obligați să anunțe schimbarea locului de muncă și locuinței.

Toate sumele de bani obținute ca urmare a vânzării de droguri, 80.927 lei de la unul dintre inculpați și 1.810 de la celălalt inculpat, au fost confiscate și la fel și telefoanele lor mobile pe care le foloseau pentru a intra în contact cu consumatorii. Ambii bărbați au fost obligați să plătească cheltuieli judiciare de stat în valoare de 5.700 lei, respectiv 3.200 lei.