măldărășanu a găsit o rază de lumină după înfrângerea cu farul. ”ne dă speranțe”

Antrenorul echipei FC Hermanstadt, Marius Măldărășanu s-a declarat mulțumit în mare parte de jocul echipei sale, după eșecul sibienilor de la Ovidiu, 2-3 cu Farul.

Sibiul a pierdut luni seară la Ovidiu, 2-3 cu Farul, dar a făcut cel mai bun meci din acest sezon din acest sezon. Antrenorul Marius Măldărășanu a subliniat la interviuri jocul bun din prima repriză.

”Am primit repede gol, puteam face mai mult la acea fază, după care băieții au fost mai dezinvolți, am avut multe situații și puteam marca, dar nu am profitat de greșelile lor. O primă repriză bună a noastră. În a doua repriză am egalat, dar au venit acele două goluri din execuții, Farul are jucători care pot face diferența și asta s-a întâmplat, dar și pe greșelile noastre, la fiecare gol se putea face mai mult. Ne-a lipsit un pic șansa, a avut și Neguț acea ocazie mare pe final, puteam scoate un punct, cred că îl meritam. Putea fi scorul mai mare la un moment dat” a subliniat Măldărășanu.

Deși Sibiul este în subsolul clasamentului, Măldărășanu este optimist pentru sezonul în curs. ”Sunt foarte pozitiv, pentru că mi-a plăcut jocul, chiar dacă am avut momente în care am fost dominați. În prima repriză am avut un joc foarte bun, asta ne dă încredere. Trebuie să fim pozitivi, mergem înainte, jucăm acasă cu FCSB, echipele din cupele europene suferă. Nu știu dacă e un avantaj că FCSB joacă în cupe, are lot puternic, vedem dacă sunt obosiți. Am început greu campionatul, dar se vede un plus la joc. Pe undeva este de așteptat, s-au schimbat destul de mulți jucători, dar cu șansă puteam acumula puncte. Avem și jucători accidentați, îi vom recupera probabil în acea pauză, trebuie să tragem tare”, a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviul de la finalul jocului de la Ovidiu, 2-3 cu Farul Constanța.