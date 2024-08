marcel ciolacu și-a anunțat candidatura pentru președinția româniei

Vă salut, sunt Marcel Ciolacu, după ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră am luat decizia să candidez la președinția României. Acesta este mesajul trimis tuturor membrilor PSD, sub formă de apel telefonic, de Marcel Ciolacu.

„Împreună am reușit să facem din PSD principala forță politică din România și tot împreună îmi doresc să câștigăm următoarele alegeri! Sunt un partener de încredere al dumneavoastră și sunt un om de echipă. De aceea, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu dumneavoastră am decis să îmi depun candidatura la Președinția României. Sunt pregătit să-mi asum acum responsabilitatea de a fi președintele tuturor românilor. Am credința că pot contribui la viitorul țării mele – un viitor în siguranță și bunăstare. La Congresul de sâmbătă voi veni în fața românilor cu Planul meu pentru România și vă voi cere sprijinul pentru a câștiga alegerile prezidențiale. Așa să ne ajute Dumnezeu”, este mesajul lui Marcel Ciolacu transmis pe grupurile PSD, citează Mediafax.

El a trimis și câte un mesaj audio, sub formă de apel telefonic, fiecărui membru PSD.

„Vă salut, sunt Marcel Ciolacu, după ce m-am consultat cu foarte mulți dintre dumneavoastră am luat decizia să candidez la președinția României. Am vrut să aflați asta de la mine și nu de la televizor pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România așa cum am arătat la toate alegerile din acest an. Sunt sigur că împreună vom reuși să recâștigăm președinția după 20 de ani. Sâmbătă, la Congres voi prezenta planul meu pentru România. Sper din toată inima să îmi acordați onoare de a lupta în numele dvs. și al românilor pentru a câștiga alegerile prezidențiale. România are nevoie de stabilitate și echilibru. Contez pe voi toți și vă aștept alături de campania noastră”, spune Marcel Ciolacu în mesaj.