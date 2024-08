„polinoamele” au făcut prăpăd la bac-ul de toamnă printre candidații de la sibiu: „sper să iau cinci” (video)

A doua zi a sesiunii de toamnă a Bacalaureatului a adus surprize neplăcute pentru elevii care au susținut proba la matematică. Exercițiul cu polinoame de la Subiectul 3 a generat dificultăți considerabile pentru cei care sperau să obțină măcar nota cinci, necesară promovării examenului.

Elevii care au susținut proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie) au trăit momente emoționante marți, 20 august, având ocazia de a obține o a doua șansă pentru a promova examenul de Bacalaureat. La examenul de matematică, însă, subiectul al treilea a adus o surpriză neplăcută, fiind identic cu cel din sesiunea de vară, iar elevii sperau să evite repetarea acestuia.

„Nu am învățat polinoamele, pentru că am crezut că pică legi de compoziție. Am știut să fac două subpuncte. E mai bine decât în prima sesiune, dar am și învățat mai mult. Sper să iau 6. Mai departe vreau să fac pedagogie”, a spus Ștefania.

Brighite a întâmpinat și ea unele dificultăți, însă sesiunea de toamnă a reprezentat prima ei experiență la proba de matematică anul acesta. „Sincer, a fost în regulă. Primul subiect a decurs bine, nu am avut probleme cu el. Al doilea subiect a fost, de asemenea, satisfăcător, însă la al treilea am avut ceva nelămuriri. Nu am susținut examenul în sesiunea de vară, dar m-am pregătit cât am putut”, a declarat Brighite.

Claudia se aștepta să pice un alt subiect, având în vedere că la sesiunea din vară nu a participat, și a sperat că în toamnă va pica ceva mai accesibil. „Am dat la mate astăzi. A fost ușor în mare parte, dar au picat polinoame și a fost destul de greu. Mă așteptam să pice altceva pentru că au picat polinoame în vară. În vară nu am fost deloc la matematică. Sper să iau un cinci cel puțin”, a spus Claudia.

Victor a dat Bacul la mate dar vrea o carieră în dans

Victor spune că a întâmpinat dificultăți la același subiect, dar a reușit să stăpânească matricile. După terminarea liceului, își dorește să studieze coregrafia, iar examenul de matematică nu îi va fi deosebit de util. Totuși, media generală este importantă pentru el. Tânărul de etnie romă speră să fie admis la Facultatea de Sport și Performanță Motrică, în cazul în care nu vor fi alocate locuri pentru romi la specializarea Coregrafie din Sibiu.

„Polinoamele au fost unul dintre exercițiile cele mai grele. Mi-au plăcut, în schimb, matricile și exercițiile de la subiectul 1. A fost un subiect mai ușor decât cel din prima sesiune. M-am pregătit mai puțin decât în vară pentru că din prima sesiune nu am mai învățat deloc, însă mi se pare mult mai ușor. Oricum, aveam o presimțire că va fi mai bine astăzi. Mă aștept să iau între 5 și 6. E o notă de care am nevoie și pe care mi-o doresc foarte mult. Mă ajută bacul în sine, însă pe mine, ca și persoană, nu mă ajută pentru că facilitează locurile pentru rromi. Vreau să merg la coregrafie, însă la Sibiu nu sunt locuri alocate pentru acest profil, însă aș opta pentru Sport și Performanță Motrică”, a spus Victor Carolă.

Miercuri, 21 august elevii vor susține proba de alegere a profilului și specializării (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie) iar joi, 22 august la limba și literatura maternă.

Oportunități pentru elevii care promovează Bacalaureatul

La ieșirea din centrele unde au avut loc astăzi probele, la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” și Liceul Tehnologic „Independența”, elevii au fost întâmpinați de reprezentanți ai Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Aceștia le-au prezentat oportunitățile de carieră disponibile pentru cei care aleg să se specializeze în cadrul acestei facultăți.

„Prin acțiunea pe care o desfășurăm astăzi la centrele care au organizat sesiunea de Bacalaureat, încercăm să aducem către facultatea noastră doritori. Sunt copii buni care, din diferite motive, nu au reușit să promoveze bacalaureatul în vară, dar pe care îi așteptăm cu brațele deschise, pentru că la noi, la facultate, pe lângă diversitatea specializărilor, avem și surpriza de a mai avea câteva locuri bugetate, astfel că suntem foarte dispuși și disponibili inclusiv în abordarea online în ceea ce privește înscrierea la noi la facultate”, a spus Anca Tulbure, Prodecanul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu.

Specializările disponibile sunt: Ingineria Produselor Alimentare, Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, Montanologie, și Inginerie și Protecția Mediului în Agricultură.

„Paleta este foarte diversificată. Noi astfel de acțiuni am întreprins și astă vară am mers în promovare atât în liceele de profil din Sibiu dar și în împrejurimi, inclusiv cu Caravana ULBS, am fost la Vâlcea. Încercăm să venim în întâmpinarea liceenilor absolvenți, astfel încât să le facem cât mai ușor acest parcurs spre alegerea facultății. Am mers și ne-am întâlnit cu studenți alături de studenții noștri, care le-au povestit ce înseamnă viața de student la Sibiu și care sunt oportunitățile. Să știți că, pe lângă faptul că avem cadre didactice dedicate, găsesc grupuri de studenți dornici să îi preia și să îi îngrijească în toți acești ani, avem și cazări foarte bune, o cantină de excepție, o bibliotecă actualizată și foarte bine dotată, laboratoare. Cred că a fi student sibian este o alegere foarte bună și recomandăm cu drag”, a mai spus Anca Tulbure.

Prodecanul spune că elevii sunt încântați de propunerile care vin către ei, însă majoritatea așteaptă rezultatele examenului pentru a putea lua o decizie.

„Sigur că da, sunt receptivi dar bineînțeles că toți spun că așteaptă în primul rând rezultatele și ulterior, sunt convinsă, pentru că și anul trecut, mergând și la Alba, și la Vâlcea, care sunt principalele noastre bazine, să spunem așa, au fost liceeni care au ales facultatea noastră”, a mai spus Anca Tulbure.

Absolvenții au perspective promițătoare de angajare în domeniu după finalizarea studiilor universitare

Anca tulbure a mai explicat faptul că prin parteneriatele sale, facultatea asigură o plasare excelentă a absolvenților pe piața muncii. Relațiile strânse cu mediul economic generează solicitări concrete, facilitând integrarea studenților în companii relevante. De asemenea, această apropiere permite identificarea persoanei potrivite pentru fiecare post disponibil. Industria alimentară și agricultura rămân priorități majore atât la nivelul județului Sibiu cât și național, astfel că absolveții pot opta pentru diverse posturi, dintre cele mai interesante.

„Posturile sunt foarte diversificate dacă am vorbit despre industria alimentară, să știți că de la posturi în organismele statului, cum sunt Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, unde pot fi inspectori, OPC, DSP, unde tot așa pot, pot lucra ca și funcționari publici, de asemenea, pot să conducă unități de alimentație publică. Pe partea de calitate, pot să fie manageri calitate atât în zonele de procesare, cât și în zonele de comercializare. Toate rețelele mari, hipermarketurile au aceste posturi de manageri-calitate. Și în agricultură, bineînțeles că pot să conducă ferme, pot să-și realizeze propriul lor business, pentru că sunt atâtea programe prin care pot beneficia de fonduri”, a mai spus Prodecanul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu.