top 10 cele mai bune companii de dezvoltare de jocuri din românia

Industria de dezvoltare a jocurilor din România a câștigat o poziție substanțială. Companiile românești, cu cunoștințele lor tehnice, abilitățile lor inventive și pasiunea pentru jocuri, au prosperat, producând jocuri de înaltă calitate, apreciate de nenumărate persoane la nivel global. Instituțiile de învățământ românești, care pun accentul pe domeniile STEM, precum și sprijinul acordat de guvern, au creat un mediu favorabil pentru companiile de tehnologie. Ca urmare a acestui mediu, atât talentele locale, cât și investitorii internaționali au fost atrași în România, aceasta devenind un centru de inovare pentru dezvoltarea jocurilor.

1. Ubisoft Romania



Fondată în 1992, aceasta este printre cele mai vechi companii românești de dezvoltare de jocuri. Aceasta a adus contribuții semnificative la francize precum Assassin’s Creed și Tom Clancy’s Ghost Recon. Studioul Ubisoft din București, implicat în dezvoltarea de jocuri, testare și asistență la nivel mondial, joacă un rol esențial în cadrul structurii mai largi Ubisoft. Prin promovarea continuă a calității și originalității, Ubisoft România a reușit să conceapă jocuri care se adresează unui public larg din întreaga lume, investind masiv în fondul de talente locale și colaborând cu mai multe echipe internaționale.

2. AMC Studio



AMC Studio este o companie cunoscută pentru arta 3D de calitate. Fondată în 1996, clienții săi au fost firme mari – de exemplu, EA, Activision și CD Projekt Red – jocuri precum „The Witcher” și „Cyberpunk 2077” poartă marca AMC. AMC se pricepe să creeze lumi care te atrag; acest lucru o face un partener pe care mulți și l-ar dori. Aici, ei împing mereu ceea ce este posibil din punct de vedere vizual.

3. Green Horse Games



Green Horse Games, care își desfășoară activitatea în București, a avut un efect notabil asupra jocurilor mobile și sociale, în special în dezvoltarea de slots. Fondată în 2013, aceasta a realizat inițial jocul „Football Rivals”, care încurajează interacțiunea socială și competiția între jucători. Acest succes i-a permis să intre pe piața sloturilor, unde se remarcă prin grafica de înaltă calitate, gameplay-ul profund și implicarea excelentă a utilizatorilor. Atât la nivel internațional, cât și acasă, jucătorilor le plac ofertele sale.

4. Quantic Lab



Quantic Lab, cu sediul în Cluj-Napoca, a început în 2006, se ocupă de testare, traduceri și asistență pentru gameri pentru companiile de jocuri. Sunt peste 500 de lucrători. Am realizat peste 2000 de misiuni. Am lucrat la „The Witcher 3: Wild Hunt,” „Batman: Arkham Knight,” și „Divinity: Original Sin 2”. Suntem printre cei mai buni testeri de jocuri din lume. Folosim niște verificări foarte stricte. Ne asigurăm că jocurile rulează corect și sunt plăcute pentru jucători. Partenerii noștri au încredere în noi.

5. Gameloft Romania



Gameloft România, parte a Gameloft global, a prins viață în anul 2000, realizând jocuri bune pentru mobil. Jocuri celebre precum „Asphalt”, „Modern Combat” și „Dungeon Hunter”. Este o distracție grozavă care agață milioane de jucători. Jocurile lor pentru mobil sunt distractive și ușor de jucat. Jucătorii continuă să le joace.

6. Fun Labs



Fun Labs realizează jocuri pentru console în România din 1999. ‘

Proiectele majore sunt despre seria „Cabela’s” și „Rapala Fishing”. Ceea ce apreciază majoritatea oamenilor este profunzimea jocului, nu doar cât de multă distracție au oferit cuiva. Tuturor le place să joace acest tip de joc. Ei sunt foarte respectați.

7. Mobility Games



Mobility Games este un studio de jocuri situat în București. Jocurile lor sunt de mare calitate și sunt făcute pentru telefoane mobile și web. Ei au diferite tipuri de jocuri, unele fiind ușoare, iar altele necesitând o gândire profundă. Acest studio a început în 2014, producând jocuri proaspete și distractive datorită celor mai noi tehnologii. Unicitatea și calitatea înaltă a jocurilor Mobility Games le-au făcut populare printre jucători.

8. Critique Gaming



Critique Gaming este un studio independent de dezvoltare de jocuri situat în București. Ei se concentrează pe jocuri cu povești profunde. Primul lor joc aclamat de critică, „Interrogation: You Will Be Deceived”, i-a făcut cunoscuți în 2016. Critique Gaming dezvoltă jocuri care împing jucătorii să analizeze diverse aspecte și să se implice în narațiuni complexe. Fanii lor sunt pasionați de jocurile lor provocatoare.

10. Angry Mob Games



Cu sediul în Cluj-Napoca, Angry Mob Games a fost fondat în 2011. Unele dintre jocurile celebre ale acestui studio sunt „Muffin Knight,” „AVP: Evolution,” și „Brawlout.” Ei sunt cunoscuți pentru crearea de jocuri distractive, de înaltă calitate pentru telefoane și console de jocuri. Jocul lor A-game a atras o bună cantitate de respect din partea jucătorilor și recenzii bune și din partea experților!

Concluzie



România este în stare să facă jocuri cu adevărat remarcabile! Giganții Ubisoft și Gameloft fac jocuri acolo. La fel și studiouri mici precum Critique Gaming și Angry Mob Games. Pe măsură ce acest domeniu se dezvoltă, România ne va surprinde cu o mulțime de jocuri noi și captivante. România rămâne fermă în susținerea talentului și a tehnologiei noi, asigurându-se astfel că va fi cunoscută la nivel mondial ca un centru de creare de jocuri pentru anii următori.