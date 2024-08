campionat de fotbal și seară de film la arpașu de jos pentru mattias, băiețelul care are nevoie de o operație urgentă

Câțiva oameni cu inimă mare se mobilizează pentru a organiza un weekend caritabil în Arpașu de Jos, având scopul de a strânge donații destinate sprijinirii familiei lui Mattias, un băiețel care are nevoie urgentă de o operație în Statele Unite ale Americii. Evenimentele programate pentru weekendul 24-25 august sunt gândite pentru a fi potrivite întregii familii, indiferent de vârstă.

Mattias, în vârstă de 1 an și 8 luni, are nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă în Statele Unite ale Americii – reconstrucție craniană, fiind recent diagnosticat cu craniostenoză – scafocefalie. Costurile sunt mari (60.000$), dar cu ajutorul dumneavoastră, putem să-l ajutăm să aibă șansa la o viață sănătoasă și fericită. (Detalii aici)

Apel la pasionații de fotbal

Sâmbătă, va avea loc un campionat de fotbal, în care se pot înscrie echipe formate din minimum 5 jucători. Donația pentru participare este de 500 de lei per echipă. Cu cât mai mulți jucători se alătură, cu atât mai aproape de o viață normală va fi Mattias. Campionatul va avea loc sâmbătă, de la ora 09:30, în curtea școlii, pe terenul sintetic.

„Poate participa oricine. Noi avem un teren sintetic la Arpașu de Jos, pe el vrem să organiză. Echipele vor fi de cinci jucători, o să jucăm 10 pe teren, și vom face grupe a câte patru-șase echipe. Poate să vină fiecare echipă cu rezerve, nu contează. Noi am pus suma minimă pentru donații pentru Mattias de 50 de lei per echipă, e egal dacă vin cu rezerve, dacă vin opt persoane în echipă, pot să dea toți 500 de lei. Am făcut și pe Facebook eveniment, avem și chat comun pentru fotbal. Dacă doritorii îmi vor scrie în privat, vom face un grup de Whatsapp unde vom discuta detaliile. În funcție de câte echipe o să fim vom stabili termenii de joc, timpul, etc.”, a spus Daniel Giurcoiu, organizatorul evenimentului.

Pentru înscrieri în campionatul de fotbal, doritorii îl pot contacta pe Daniel la numărul de telefon: 0770 773 424.

„Film în sat” pentru Mattias

În seara de duminică, 25 august, preotul din Poplaca, împreună cu soția sa organizează la Casa de Cultură din Arpașu de Jos o seară dedicată filmului. Evenimentul va începe la ora 17:00 cu proiecția animației „Inside Out”, un film destinat copiilor, care explorează cum o fetiță își gestionează emoțiile într-o perioadă de schimbări semnificative în viața ei. Deși este o animație pentru cei mici, părinții vor descoperi cu siguranță lecții valoroase din povestea sa.



Ulterior, de la ora 19:00, va avea loc proiecția filmului „Miracol în celula 7”, o dramă emoționantă care urmărește povestea lui Joselito, un bărbat cu dizabilități intelectuale, acuzat pe nedrept de crime pe care nu le-a comis. Această seară de film promite să ofere atât distracție, cât și reflecție profundă pentru toți participanții, și o ocazie perfectă pentru a aduna donațiile atât de necesare micului Mattias. Intrarea la cinematograful din Arpașu de Jos este minim 20 lei iar sala are peste 200 de locuri.

„A fost o idee spontană care a apărut stând la povești cu soția. Ne gândeam ce să facem pentru a strânge și într-un alt mod bani pentru Mattias. Ne-am gândit la o seară de film și, bineînțeles, toți banii care se vor strânge vor fi pentru cauza respectivă. Vom avea și un stand cu limonadă și băuturi, și alte lucruri pentru copii unde, ce vom strânge acolo tot pentru Mattias vor fi”, a spus părintele.

Cei care doresc să contribuie, o pot face și la unul din conturile indicate mai jos:

Cont RON

Titular: DENISA BOGDAN

IBAN: R029RZBR0000060023292869

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Cont EURO

Titular: ALEXANDRU BOGDAN

IBAN: R081RZBR0000060021207888

Valuta: EUR

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Revolut

+40759980153 Titular : BogdanAlexandru

+40731765029 Titular: Bogdan Denisa