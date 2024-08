două transferuri noi pentru echipa de fete a fc hermannstadt

Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt a anunțat primele două transferuri, înainte de debutul în Superligă, programat sâmbătă, la Cisnădie, cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Antrenorul Budică: ”Vor aduce un plus la echipă”

Antrenorul Octavian Budică este convins că Daria și Antonia vor aduce un plus pentru echipa sibiană. ”Ne bucurăm că am putut să o aducem înapoi pe Daria, de data asta sub formă de transfer definitiv. Este un plus pentru echipă și le mulțumim celor de la Olimpia Cluj pentru că au făcut posibil acest transfer. De asemenea, ne bucură transferul Antoniei Stanea, o tânără de perspectivă, talentată, care își va lăsa amprenta asupra jocului nostru și va aduce un plus. Pe această cale țin să le mulțumesc și celor de la Kids Tâmpa Brașov pentru că au făcut posibil acest transfer” a spus Octavian Budică. Tânărul tehnician va colabora pe banca tehnică a echipei cu Dan Călinescu, fost jucător la Șoimii Sibiu.