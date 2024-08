robert popescu, declarație surprinzătoare după debutul la fc hermannstadt

Deși abia venise la echipă, Robert Popescu a debutat pentru FC Hermannstadt în meciul de la Ovidiu, 2-3 cu Farul Constanța.

Robert Popescu (21 ani) a bifat luni primele sale minute la Sibiu, fiind introdus pe teren în minutul 75 al jocului de la Ovidiu, cu Farul. Venit de la Voluntari, Robert l-a înlocuit pe Ianis Stoica în flancul stâng al ofensivei lui FC Hermannstadt.

Debutul rapid la noua sa echipă l-a luat puțin prin suprindere și pe Robert Popescu. ”Sunt fericit că am venit aici, am și debutat, păcat că am pierdut. Nu mă așteptam să debutez, venisem doar de 2-3 zile la echipă și aveam doar un antrenament. Nu mai jucasem din mai, a fost o pauză lungă, dar a fost bine. Mă aștept să luăm meciurile pas cu pas și să ne clasăm cât mai sus” a spus ultimul venit la FC Hermannstadt, într-un video postat pe paginiloe oficiale de socializare ale clubului.

Noul mijlocaș ofensiv de la FC Hermannstadt își propune să joace cât mai mult. ”Poziția mea este de număr 10 sau inter, dar pot să joc și bandă stângă fără nicio problemă. E un grup unit, mă bucur că fac parte din el și sper să reușim cât mai multe victorii. Vreau să îmi ajut echipa cu cât mai multe goluri și pase de gol și să joc cât mai mult” a anunțat Robert Popescu.