acs mediaș a adus un mijlocaș care a jucat la liga 1

Mijlocașul ofensiv Octavian Ursu are o experiență importantă, după ce a evoluat la c luburi precum Rapid București, UTA Arad, U Cluj, Oțelul Galați, CSC 1599 Șelimbăr sau Chindia Târgoviște. Are în cariera sa 19 meciuri la Superliga jucate la U Cluj, ASA Tg. Mureș, UTA și Oțelul Galați și poate aduce un plus important sezonul viitor de Liga 3 la Mediaș.