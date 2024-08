mama geaninei, sibianca moartă în accidentul de pe dumbrăvii, își plânge fiica: „a trecut un an și vinovatul e liber”

Un accident teribil a avut loc, anul trecut, în ultima zi de vară pe Calea Dumbrăvii din Sibiu. O tânără în vârstă de 30 de ani a decedat. La un an distanță, mama acesteia nu și-a găsit încă liniștea, cerând să se facă dreptate.

Accidentul a avut loc în 31 august 2023, pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, în apropiere de Cimitirul Municipal. Geanina se afla pe bancheta din spate a unui autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, care a pierdut controlul volanului, a sărit peste insula sensului giratoriu și s-a izbit violent de două autobuze Tursib aflate în stație.

Zona s-a umplut rapid de echipaje medicale și de mașini de poliție. Salvatorii au extras-o pe Geanina dintre fiarele contorsionate și au început să o resusciteze, întrucât suferise un stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor intense ale medicilor, tânăra nu a răspuns manevrelor și a fost declarată decedată. În același timp, șoferul, dar și iubita acestuia, pasageră pe scaunul din dreapta, au fost răniți și au primit ajutor medical. După câteva zile, starea lor s-a îmbunătățit, astfel că nu au rămas mult timp internați în spital.

Poliția a deschis o anchetă penală la acea vreme, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă.

Mama Geaninei nu își găsește liniștea

Mama Geaninei nu își găsește liniștea. De un an de zile așteaptă să se facă dreptate, iar autoritățile să ia măsuri împotriva celui pe care îl consideră vinovat de moartea fiicei sale.

„În 31 august se face un an de când fata mea a decedat în accidentul din fața cimitirului din Sibiu. A trecut un an de când fetița mea nu mai e, iar el, vinovatul, este liber și are în continuare permis de conducere. (…) Este o durere care nu mai trece niciodată. Nu pot face nimic, trebuie să mă obișnuiesc cu durerea, nu ai cum, când își îngropi singurul copil. Nu mai pot face nimic decât să mă rog pentru sufletul fetiței mele”, este mesajul transmis de mama Geaninei.

Potrivit femeii, a fost efectuată o expertiză asupra mașinii pentru a stabili cu ce viteză circula șoferul în momentul producerii accidentului. „S-a făcut expertiza, la cererea noastră, dar nu știm care este rezultatul. Totul stă în loc”, a mai spus femeia.