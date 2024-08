weekend spectaculos la sibiu: nu ratați focus in the park, meciul dintre fc hermannstadt - fc sb și festivalul țuicii și brânzei

Evenimente deosebite se petrec în weekend la Sibiu. Vă invităm să descoperiți atmosfera vibrantă din Parcul Subarini unde se desfășoară Focus In The Park, sau la Rășinari pentru o experiența mai pitorească, la Festivalul Țuicii și al Brânzei. De asemenea, fotbaliștii FCSB se vor confrunta cu echipa FC Hermannstadt într-un meci important pe Stadionul Municipal Sibiu. Nu ratați mega petrecerea de la Aria Rooftop, ateliere creative, sesiuni de yoga, activități caritabile și un concert de muzică clasică și multe altele.

Concert aniversar de muzică clasică la Sinagogă

După 125 ani, de la inaugurarea Sinagogii Mari din Sibiu, vin tocmai de la New York interpreții de muzică klezmer, Jake Shulman-Ment, Jeremiah Lockwood și Francesca Ter-Berg care vor oferi un mare concert în cinstea acestui eveniment aniversar. Vor prezenta abordările lor unice asupra moștenirii muzicale a vieții evreiești din Europa de Est. Concertul include muzica klezmer de altădată, cântece idiș și recitative cantonale, interpretate cu un simț viu al limbajului muzical. Evenimentul va avea loc duminică, 25 august de la ora 19:00.

Meci pe Stadionul Municipal: FC Hermannstadt – FCSB

Meciul anului pentru FC Hermannstadt, cel cu FCSB este programat duminică, 25 august, de la ora 22:00 pe noua arenă din Sibiu. Cele mai ieftine bilete la partida FC Hermannstadt – FCSB sunt la peluză, la prețul de 50 lei. Tichetele la Tribuna 2 costă 90 de lei, iar cele de la Tribuna 1 costă 1000 lei. Biletele se găsesc pe siteul Bilete.ro, accesând acest link.

Weekend Caritabil la Arpașu de Jos

Câțiva oameni cu inimă mare organizează un weekend caritabil în Arpașu de Jos pentru a strânge donații pentru familia lui Mattias, un băiețel care are nevoie urgentă de o operație în SUA. Evenimentele din 24-25 august sunt pentru întreaga familie. Sâmbătă va avea loc un campionat de fotbal, iar duminică, de la ora 17:00, se va proiecta animația „Inside Out” la Casa de Cultură. La ora 19:00, va fi difuzat filmul „Miracol în celula 7”, o dramă despre Joselito, un bărbat cu dizabilități acuzat pe nedrept.

Rooftop Latino Party by Dance Xplotion Acadeny – 2nd edition la Aria

Aria invită la a doua ediție a ROOFTOP LATINO PARTY organizată de Dance Xplosion Academy. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 august 2024, la Aria Rooftop. Programul începe la ora 21:00 cu un workshop surpriză, urmat la ora 22:00 de petrecerea Rooftop Latino. Prețul biletului este de 50 lei pentru plățile efectuate până pe 21 august 2024 și 60 lei pentru plățile la fața locului. Plata poate fi realizată online prin Revolut la numărul 0746089802 sau cash. Pentru informații suplimentare, puteți contacta pe Cristina la numărul 0751327415 sau pe Adi la numărul 0746089802.

Agora „Dan Perjovschi, în dialog cu arhitecții sibieni, despre arta în spațiul public”

Cea de-a doua Agoră din acest an a FOR SIBIU, cu tema arta în spațiul public, va avea loc sâmbătă, 24 august, începând cu ora 18:00. Evenimentul va începe în fața Ziarului Orizontal, proiect de artă inițiat de artistul Dan Perjovschi, situat lângă Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu (Bvd. Corneliu Coposu nr. 2), și va continua în curtea teatrului. Evenimentul, cu o durată estimată de aproximativ două ore, încurajează dialogul deschis și urmărește să dea șansa tuturor celor prezenți să vină cu idei sau să își expună părerea cu privire la arta în spațiul public.

FOCUS IN THE PARK 2024

Între 21 și 25 august, fanii rock-ului alternativ se vor regăsi din nou în parcul Subarini pentru acest eveniment care a adunat în jurul său cea mai frumoasă comunitate din oraș.

Pe lângă abonamentele pentru întreg festivalul, care pot fi cumpărate prin rețeaua iabilet.ro, sunt disponibile și biletele pe zi, la prețul de 100 de lei. Vineri, pe 23 august, Goran Bregovic revine după mult timp la Sibiu, alături de His Wedding and Funeral Orchestra iar alături de artistul sârb, pe scenele din festival vor mai urca Bosquito, Omul cu Șobolani, Juicy M, The Kryptonite Sparks și mulți alții. Sâmbătă e ziua britanicilor la Focus in the Park, cu Sigma și The Subways, dar și cu trupa „rezidentă” a festivalului, Subcarpați. Festivalul se încheie pe ritmuri de dubstep și rock, cu Dub Pistols, Zdob și Zdub alături de trupele locale One Night Stand, Revolter, Waves și mulți alții.

Festivalul Țuicii și al Brânzei de la Rășinari

Unul dintre cele mai frumoase sate ale României, Rășinariul, vă invită la o nouă ediție a Festivalului Brânzei și al Țuicii ăe 24 și 25 august.

Pe parcursul celor două zile de festival, vizitatorii pot gusta produse tradiţionale specifice Mărginimii Sibiului (ex. brânzeturi, tocană de oaie la ceaun, sloiul de oaie, bulz ciobănesc, pastramă, ș.a.) și se pot bucura de programul artistic oferit de ansamblurile folclorice și de interpreți de muzică populară. Reprezentativ pentru Festivalul Brânzei și al Țuicii este realizarea „BULZUL FESTIVALULUI” care a devenit deja o tradiţie în zonă. Bulzul se face dintr-o cantitate considerabilă de mămăligă, brânză de oaie şi smântână.

Târg caritabil pentru Africa la Cristian

O echipă din Cristian-Sibiu se va alătura unei echipe formate din voluntari din România și Germania și va merge în Kenya pentru a sprijini activitatea începută de familiei Radu. Proiectele includ o tabără de zi pentru copiii din Kirumbi, sprijin pentru familiile nevoiașe, renovarea unei școli, vizite la spital, săparea unei fântâni, organizarea unui seminar și evanghelizare. Obiectivul este de a strânge 15.000 de euro în patru săptămâni, cu două echipe implicate. Cei care doresc să sprijine proiectul pot participa la un târg pe 24 august, între orele 10:00 și 16:00, în Cristian, unde vor fi disponibile diverse produse. Cei interesați să vândă sunt invitați să completeze un formular de înscriere. Detalii pot fi obținute la telefon 0725 711 795.

Treasure Hunt în Sibiu-comori medievale

Visezi să vezi Sibiul dintr-o perspectivă diferită? Participă la un treasure hunt cu telefonul mobil și descoperă povestile medievale ale orașului, explorând fortificațiile vechi și aflând istoria lor fascinantă. Traseul începe la intersecția străzilor Tribunei și Nicolae Bălcescu și se încheie la Bastionul Soldish, având o lungime de aproximativ 2 km și o durată de 1,5 ore. Ai nevoie doar de internet și telefon mobil, iar activitatea poate fi realizată în orice zi, între orele specificate.

Cursuri de yoga adresate fetelor și femeilor, sprijin împotriva violenței domestice

𝐀.𝐋.𝐄.𝐆. organizează cursuri de Yoga pentru fetele și femeile din Sibiu, creând un spațiu de întâlnire și suport. Aceste cursuri combat izolarea, promovează solidaritatea și încrederea în corp. Sesiunile includ tehnici de respirație, exerciții de mobilitate și metode de reducere a stresului. Întâlnirile au loc de 3 ori pe săptămână, fiind conduse de Tetiana Kolot, instructor Hatha Yoga, și sunt deschise persoanelor de peste 16 ani. Accesul este gratuit, dar este necesară înscrierea prealabilă. Sambata, întâlnirile au loc între 19:00-20:00 pe strada Smârdan, nr.5.

„În România, una din trei femei este victimă a violenței în familie și, pe lângă abuzurile suferite, se luptă și cu izolarea și sentimentul de singurătate. Ne dorim să construim o comunitate în care susținerea și accesul la informații corecte primează. De aceea, aduce“m împreună atât victimele și învingătoarele violenței, cu alte femei care pot să le fie sprijin”, se menționează în descrierea evenimentului.

Dacă știi pe cineva care trece printr-o relație abuzivă, dă mai departe adresa de email – contact@aleg-romania.eu sau acest link: https://aleg-romania.eu/primeste-ajutor/.

Equilibrum Fest

Quilibrum Fest revine la Sibiu, fiind cel mai mare târg-festival din țară dedicat medicinei integrative și stilului de viață sănătos. În perioada 23-25 august 2023, la hotel Ramada, participanții pot explora inovații în medicină, tehnologie și terapii alternative, prin conferințe, workshopuri și sesiuni demonstrative. Intrarea este de 50 lei pentru întregul weekend sau 20 lei pe zi. Evenimentul oferă oportunitatea de a învăța despre nutriție, medicină holistică, și terapii complementare, promovând un stil de viață sănătos și echilibrat.

Atelier de Design Thinking

Atelierul de Design Thinking este un proces colaborativ multidisciplinar care se va desfășura într-un cadru captivant și interactiv, în contextul evenimentului Bienala de arhitectură Arhitectura.6, ediția 7, tema Human ± Nature 2024. Atelierul va fi coordonat de către Firestarter din Brașov. Acest atelier își propune să catalizeze inovația, să încurajeze o mentalitate centrată pe utilizator și să inspire echipa multidisciplinară să lucreze pentru un scop comun. Atelierul se adresează specialiștilor din diverse domenii: arhitecți, urbaniști, peisagiști, designeri, sociologi, antropologi, software engineer, ingineri silvici, membri ai organizațiilor non profit etc. Pe durata unei zile, în 24 august, participanții se vor imersa în două aspecte esențiale ale procesului de Design Thinking.

În plus, în weekend se vor desfășura și evenimentele Sibiu Night Cross Challenge 2024 și Lavanda Fest – Sibiu 2024.