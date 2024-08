două sibience pleacă în kenya să renoveze o școală și să săpe o fântână pentru copiii africani (foto)

Simona Costache și Corina Morariu sunt două tinere din Sibiu care au decis să-și petreacă două săptămâni din vacanța de vară în Kenya, angajându-se să ajute familiile aflate în nevoie. Cele două fete se vor alătura unei echipe dedicate reabilitării unei școli, săpării unei fântâni și realizării altor proiecte esențiale pentru comunitate. În sprijinul acestei cauze, ele au organizat un târg caritabil, care va avea loc în comuna Cristian.

Simona și Corina se află la cea de-a doua misiune în Africa. După ce anul trecut au ajutat la construirea și amenajarea unui orfelinat, în acest an își propun să contribuie la reabilitarea unei școli și la construirea unei fântâni pentru apă potabilă. De asemenea, proiectul include organizarea unei tabere educative pentru copii, unde cei mici vor avea ocazia să învețe povești biblice prin intermediul jocului și să interacționeze cu voluntarii.

Echipa din 2023

Șotron pe nisip

„Am fost anul trecut o echipă care am plecat în Africa. Și anul ăsta vom fi două echipe iar din Sibiu suntem două persoane, eu și Corina, care vom pleca. Noi vom fi în prima echipă. Vom pleca în 10 octombrie și vom sta două săptămâni acolo. Anul ăsta vrem să investim și să ne implicăm mai mult pe partea cu copiii. Vrem să facem diverse activități, o tabără de zi cu ei pe partea de evanghelizare, activități și jocuri. Vrem să facem vizite la familii la fel ca anul trecut, adică să cumpărăm pachete și să ducem la familiile nevoiașe care au nevoie. Oricum, majoritatea au nevoie. Anul ăsta o să se construiască și o fântână pentru sursa de apă, că nu au sursă de apă potabilă acolo. O să fie seminarii și conferințe, evanghelizare dar în a doua parte cu echipa a doua”, spune Simona.

„Întotdeauna, cumva, inima mi-a fost deschisă așa pentru, pentru oamenii din medii defavorizate. Am lucrat și în România și lucrez ca voluntar în direcția asta, cu copilașii din familii dezorganizate. A fost un vis de-al meu să ajung în Africa încă din timpul liceului și anul trecut a fost prima oară când am reușit să ajung. Anul acesta ne propunem să fim mult mai activi pe partea asta de copii, de activități, atât activități din domeniul spiritual, adică lecții biblice, cât și activități practice, lucru manual și jocuri și așa mai departe cu ei. Avem gândul ăsta să ne implicăm mult pe partea cu tabăra de zi”, a spus și Corina.

Corina și Simona, învățând copiii să joace șotronul desenat pe nisip

Acțiuni caritabile susținute din fonduri proprii

Cele două fete din Sibiu au ajuns în Kenya cu ajutorul unei familii de români misionari care s-a mutat acolo din Germania, anul trecut. La scurt timp, o echipă formată din patru băieți a contribuit la construirea unei case. Ulterior, un alt grup, care le-a inclus și pe cele două sibience, a continuat lucrările în ce privește instalațiile de gresie și faianță, amenajarea podului și a gardului. Cheltuielile de călătorie, precum și costurile aferente proiectelor, au fost acoperite din fondurile voluntarilor și din donațiile generoase ale celor cu inimă deschisă.

„Anul trecut nu am avut așa o idee ce vom face și cu ce vom ajuta. S-a pus accentul mai mult pe construirea unui orfelinat, o clădire care va fi mai mult locul unde să se dea o masă, să investească în ei. Anul acesta nu o să fie așa multă bază pe partea de construcție”, a mai spus Simona.

O femeie din Africa a avut bunăvoința să-i învețe pe copiii fără acces la educație să citească și să scrie. Echipa de misionari au vizitat școala și au donat rechizite, bănci, uși și geamuri, și au turnat o podea de beton. De asemenea, au pregătit mese calde pentru comunitate și au organizat seminarii și evanghelizări.

„La școala respectivă, o femeie a avut pe inimă să îi învețe pe copiii care nu au această oportunitate, să-i învețe să citească și să scrie. Era într-o casă părăsită și acolo veneau copii și învățau. Am fost la ei și am putut să-i ajutăm, să le cumpărăm rechizite și băncuțe și să punem pe jos beton. Am mai luat uși și geamuri, că nu aveau. Am dat câte o masă. Într-o zi am făcut noi un ceaun cu mâncare și am dat o masă la oameni sau mai cumpăram noi ingredientele și femeile din satul respectiv făceau mâncare și le dădeau la oameni”, a mai spus Simona.

„Fiecare își poate găsi direcția și se poate implica unde simte”

Corina a avut mereu o pasiune pentru a lucra cu copiii, fiind voluntar încă din liceu la o asociație pentru copii. Acest lucru a fost inspirat de tatăl său și nu a renunțat niciodată la aceste activități, fie că le-a realizat în țara ei sau la sute de mii de kilometri distanță.

„Eu lucrez cucopiii ca voluntar, prin intermediul Asociației Micii Exploratori. Avem lecții biblice și facem învățare prin experimentare, aplicare a adevărurilor biblice prin joc. Acum am o vârstă dar am început să lucrez cu ei de când eram în liceu, din clasa a XI-a, și încă am rămas constantă. Cred că a contat pentru mine și familia în care am crescut, pentru că și tata a avut deschiderea asta pentru oameni, pentru comunitate. Cred că fiecare își poate găsi direcția și se poate implica unde simte. Eu lucrez și cu familiile defavorizate, și cu copilașii săraci de aici”, spune Corina.

Corina și Simona învățând copiii să coloreze

„La noi e o binecuvântare că avem un pat în care să dormim”

Condițiile în care trăiesc copiii din Africa, alături de familiile lor, sunt greu de descris. Aceasta reprezintă unul dintre motivele pentru care, în ultimii doi ani, Simona și-a îndreptat atenția asupra situației lor.

„De ce mă duc în Africa? Oamenii din Kenya nu au un act de identitate, cum avem noi, de exemplu, buletinul. Noi cu buletinul nostru, că suntem născuți în România și avem acest beneficiu, putem să ne ducem oriunde în lume. Ei nu pot să facă chestia asta ca să iasă din țară. Eu dacă vreau să chem o persoană din Africa la mine, are nevoie de un anumit document, o recomandare din partea cuiva ca să primească și viza respectivă și să poată părăsi țara. Ei nu pot ieși. La noi e o binecuvântare că avem un pat în care să dormim, să știi că ai asigurată ziua de mâine, că ai o pâine pe masă. Ei nu au asta. Adică dorm în cocioabe, în căsuțe făcute din chirpici. N-au curent, n-au apă. Apa o colectează când plouă și sapă o groapă în pământ. Se strânge acolo apă și din apa aia beau, din apa aia se spală”, spune Simona.

Simona și Corina au organizat un târg caritabil la Cristian

Toate lucrurile pe care voluntarii le realizează pentru familiile din Kenya sunt făcute din fonduri proprii sau din donații. Pentru a sprijini aceste proiecte, și pentru a strânge măcar o parte din suma propusă, 15.000 euro, Simona și Corina au organizat un târg caritabil.

Aici, un grup de oameni își oferă produsele preparate sau disponibile acasă pentru a le vinde, iar fondurile strânse vor fi direcționate către proiecte din Kenya. Târgul va include o varietate de produse, precum miere, jocuri, cărți, haine și articole handmade și se va desfășura vineri, 24 august, între orele 10:00-16:00, în Cristian, lângă Primărie. (Detalii aici). De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să savureze cafea și prăjituri delicioase.

Pachete pregătite de voluntari cu: zahăr, făină, ulei, fasole, etc

„O să avem ceva jucării, cărți, ceva articole de îmbrăcăminte, biciclete, ceva chestii. Fiecare dintre cei care o să fie prezenți ca și vânzători, aduc lucrurile cu care au putut să contribuie. Participanții vor servi și o cafea și o prajitură. Asta e extra(…)Ne-am gândit că ar fi fain ca mai mulți oameni din cercul nostru strâmt sau mai larg să fie implicați direct sau indirect și în proiectele pe care le avem anul acesta. Tabăra asta cu copilașii, mai e fântâna pe care vrem să o săpăm. De aceea am organizat și târgul acesta”, au mai spus cele două fete.