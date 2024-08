minunile sibiului la concurență cu cele din caracal. un localnic din țichindeal și-a făcut o trecere de pietoni în fața porții. are și o explicație (update video)

În satul Tichindeal, o simplă trecere de pietoni desenată pe stradă a generat un conflict între doi localnici. Unul dintre ei susține că vecinul său a marcat trecerea chiar în fața porții sale, în timp ce celălalt neagă acuzațiile, afirmând că nepotul său a folosit o bidinea pentru a trasa câteva linii cu var.

Update

Vecinul I. S. a menționat că D. a fost nemulțumit de calitatea asfaltului din fața bisericii din sat și a explicat că acesta a depus o sesizare la Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu. După publicarea acestui articol, D. a trimis redacției Ora de Sibiu un document care demonstrează că nu el a fost autorul sesizarii referitoare la nemulțumirile legate de asfaltarea străzii din jurul bisericii. În acel document, singura reclamație înregistrată este pe numele unui anume Gheorghe Berghea.

„Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la D.J.C. Sibiu cu nr. 1814 / 07.08.2024 privind reclamația referitoare la asfaltarea străzilor din jurul Bisericii Ortodoxe „Sf. Arhangheli” din satul Tichindeal, com. Nocrich, monument istoric cu codul LMI SB-II-m-A-12576, vă comunicăm faptul că în data de 03.04.2023 a fost depusă o sesizare de către Berghea Gheorghe referitoare la intervențiile asupra străzilor din jurul monumentului istoric. Până în prezent, la D.J.C. Sibiu nu a fost înregistrată nici o reclamatie/sesizare care să poarte semnătura dumneavoastră”, se menționează în domunentul emis de Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu.

Știre inițială

Un bărbat care locuiește în apropierea familiei D. a declarat că, în urmă cu aproximativ patru luni, în timpul lucrărilor de reparație la casa sa, vecinul a observat că un muncitor a trecut cu mașina de mai multe ori pe stradă și ar fi a decis să deseneze o trecere de pietoni în fața porții. Imaginea i s-a părut mai degrabă amuzantă decât supărătoare.

„Persoana care și-a făcut trecerea de pietoni face sesizări la toată lumea, la orice se poate face sesizare, el face. Noi avem o casă în zonă și am lucrat la ea, am făcut poarta, gardul și a trecut unul dintre angajați cu mașina mea în sus și în jos, iar la un moment dat, când ne-am întors, surpriză: trecere de pietoni la poartă. Mie mi s-a părut amuzantă chestia. El și-a vopsit pietrele la poartă și și-a făcut și trecerea de pietoni”, spune localnicul.

Vecinul în cauză afirmă că lucrurile nu s-au desfășurat deloc în acest mod. D. a explicat pentru Ora de Sibiu că, în primăvară, atunci când a vopsit pomii și bordura din fața porții, nepotul său a luat bidineaua cu var și a trasat câteva linii pe asfalt. Acest desen a fost șters imediat de bunicul său.

„În primăvară eu vopsesc pomii în fața porții, am și bordură acolo, și nepotul meu a luat bidineaua și a tras niște linii pe asfalt. A venit domnul care e sub orice critică, se ceartă cu toată lumea din sat, numai în porcese umblă, s-a oprit și a filmat. Nu e o trecere de pietoni, sunt niste linii trase de un copil, cu bidineaua cu var nu o trecere de pietoni. A fost o joacă de copii, exact cum se joacă copii pe stradă. Și noi ne jucam când eram copii dar nu trimitea nimeni filmări. A fost o joacă de copil. Eu imediat am sters că era var, nu era altceva”, a spus D. L.

Vecinul a fost nemulțumit și de asfaltul din fața bisericii din sat

Conform afirmațiilor vecinilor, autorul trecerii de pietoni nu este la prima tentativă de a provoca un conflict. I. S. menționează că există multiple sesizări depuse de vecinul nemulțumit cu privire la diverse subiecte.

„S-a turnat asfalt în sat și s-a făcut în jurul bisericii asfalt, o chestie faină. A făcut reclamație la culte că de ce a pus asfalt, în condițiile în care acolo înainte era noroi. Au făcut o alee, dar ceva frumos. Vine preotul și parchează mașina, enoriașii. Domnul face sesizări la absolut orice”, a mai adăugat loclanicul.