parteneriat între primăria sibiu și aria pentru desfășurarea gratuită a orelor de sport la înot

Primăria Sibiu, prin Serviciul de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, și Asociația Club Sportiv Aria pentru Sport pregătesc semnarea unui protocol de colaborare pentru organizarea programului propus de primarul Astrid Fodor prin care elevii de gimnaziu să poată practica înotul în orele de sport de la școală.

“La Baia Populară avem un bazin de înot, dar este insuficient raportat la numărul foarte mare de solicitări, atât din partea adulților, cât și a copiilor. Până când vom amenaja bazinul olimpic acoperit de pe Calea Poplăcii, bazinul semiolimpic de la Aria Aqua Park va fi un plus binevenit pentru elevii care se vor putea astfel bucura de beneficiile pe care înotul le oferă pentru sănătate. Este foarte important pentru copii să practice acest sport și de aceea am venit cu inițiativa unui program care le va oferi oportunitatea și condițiile. Mulțumesc Aria pentru deschiderea și contribuția importantă pe care o are în proiect!” a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Protocolul propus se referă la anul școlar 2024-2025, de aceste facilități urmând să beneficieze 6.650 de elevi. Pentru fiecare elev înscris la cursurile de înot de la Aria, Primăria Sibiu va finanța din bugetul local suma de maxim 234 lei/elev/abonament anual, suma totală alocată fiind 1.556.100 lei. De asemenea, Primăria Sibiu, în colaborare cu societatea Tursib, va asigura transportul elevilor de la școală la Aria Aqua Park și înapoi la școală.

Diferența până la valoarea integrală a abonamentului de 640 lei, precum și orice alte cheltuieli necesare implementării proiectului vor fi suportate de Aria, prin Asociația Club Sportiv „Aria pentru Sport”. Aria va pune la dispoziție un instructor de înot pentru fiecare serie de elevi, bazinele de înot, vestiarele și grupurile sanitare din locație.

Pentru succesul acestui program denumit “Ora de sport la înot” este necesară și implicarea unităților de învățământ, care trebuie să depună acest efort organizatoric suplimentar, în beneficiul elevilor. Protocolul de colaborare prevede ca fiecare serie de elevi să fie însoțită de cel puțin un cadru didactic supraveghetor din cadrul școlii, în speță profesorul de sport.