strada valea adâncă din municipiul mediaș va fi reabilitată. se vor face 24 de locuri de parcare (foto)

​ Joi, 22 august 2024, a fost semnat la sediul municipalității de către primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman și de către reprezentanții firmei câștigătoare, contractul aferent obiectivului „Reabilitare străzi municipiul Mediaș – str. Valea Adâncă, inclusiv pod peste Valea Moșnei”.

Întregul proiect vizează lucrări de reabilitare/extindere a sistemului rutier, construcție pod cu tablier cu grinzi de beton armat, amenajare albie și reabilitare pasarelă pietonală, reabilitare rețea de canalizare pluvială, amenajarea de locuri de parcare, zone verzi și trotuare, sistem de cablaj metropolitan și rețea de iluminat stradal.

Strada Valea Adâncă are o lungime de 420 de metri liniari, iar pentru sistemul rutier se propune amenajarea unui spațiu carosabil alcătuit din două benzi de circulație, construcție pod peste Valea Moșnei, reabilitarea pasarelei pietonale, precum și amenajarea a 24 de locuri de parcare.

De asemenea, pentru sistemul de iluminat public se propune o rețea de 19 stâlpi metalici din oțel galvanizat cu înălțimea de 8 metri, echipați cu lămpi LED, fiind realizată și o rețea de canalizație subterană pentru telecomunicații, pe întreaga lungime a străzii Valea Adâncă.

Durata de implementare a contractului este de 13 luni, care nu include perioada de timp friguros, dintre care 2 luni alocate proiectării și obținerii de avize, o lună pentru verificare și emiterea autorizației de construcție și 10 luni pentru execuția lucrărilor.

„Am semnat astăzi un contract extrem de important pentru medieșenii care locuiesc în cartierul Moșnei, și anume reabilitarea străzii Valea Adâncă. Este un contract care se întinde pe o perioadă de aproximativ un an de zile și apreciez că lucrările vor începe până la finalul acestui an și se vor finaliza la sfârșitul anului viitor. Cu siguranță, la predarea amplasamentului voi stabili o întâlnire cu medieșenii care locuiesc în zona respectivă, la care vor participa reprezentanții firmei, dirigintele de șantier și colegii mei din Primăria Municipiului Mediaș“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.