meciul anului pe municipal, fc hermannstadt - fcsb. mădărășanu: ”să redevenim echipa din sezonul trecut” (video)

FC Hermannstadt joacă duminică meciul anului, de la ora 22.00, la Sibiu, contra campioanei FCSB, iar noua arenă din Sibiu va fi probabil plină.

După șase etape din Superliga, FC Hermannstadt și FCSB sunt vecine de clasament, ambele cu câte cinci puncte, însă bucureștenii au un meci mai puțin disputat. FCSB vine după un 1-1 la LASK Linz, în play-off-ul Europa League, dar și fără medieșeanul Darius Olaru, care este suspendat după roșul încasat ruda trecută, cu Iași.

Cu siguranță, bucureștenii vor miza la Sibiu pe multe rezerve, însă antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu avertizează că jocul nu va mai mai facil. Sibienii au un singur succes în campionat cu FCSB, obținut în iarna anului 2021.

”Este o perioadă grea pentru echipele care intră în cupă, avem două meciuri acasă în campionat și o deplasare în Cupa României. Toți băieții trebuie să fie pregătiți să intre atât cât considerăm noi că este nevoie. Jucăm contra campioanei, o echipă care și-a îmbunătățit lotul, este normal dacă joci în cupe să ai un lot și numeric și valoric, poate face două echipe care ar pune probleme oricui în campionat. Și FCSB vine după o deplasare în cupele europene, chiar dacă au mai schimbat la meciurile de campionat, pentru toți jucătorii este o încărcătură mentală. Chiar dacă nu au jucat până acum și vor juca cu noi, poate apărea oboseala, dar sunt jucători profesioniști. Cu siguranță își doresc să câștige, pentru că echipele aflate sus în clasament pot lua avans. Noi ne dorim să ieșim de acolo, venim după un joc destul de bun la Farul, unde am avut o posesie bună, am avut ocazii, am dat și două goluri și am fost frustrat că nu am luat niciun punct. Jocul cu Farul trebuie să fie un reper bun, să fim pozitivi, să ne mișcăm mai mult, să avem progresie, atunci vor apărea și ocaziile, din care trebuie să scoatem maxim” a avertizat Măldărășanu într-o conferință de presă susținută sâmbătă.

”Nu e acel Baba pe care îl știam”

Mijlocașul vândut iarna trecută de sibieni la FCSB, Baba Alhassan vine pentru prima dată adversar la Sibiu al lui FC Hermannstadt. Măldărășanu subliniază că jucătorul ghanez nu este la FCSB la nivelul arătat anul trecut la Sibiu.

”Baba este un jucător drag mie, avem și noi un aport la ascensiunea lui, cred că va juca contra noastră. În cunoaștem, băieții îl știu, știm ce potențial are. Din ce am văzut la FCSB, nu e acel Baba pe care îl știm noi, dar sper să nu fie nici în meciul contra noastră.”

”Sper să fim la nivelul atmosferei”

Tehnicianul Sibiului este convins că Stadionul Municipal va fi plin la ora jocului cu FCSB și speră ca echipa sa să se ridice la nivelul atmosferei.

”Ne așteptăm să fie stadionul plin, e ceva normal, FCSB e obișnuită să joace cu un public numeros. Cu siguranță stadionul va fi plin, va fi o atmosferă frumoasă, sper să fim și noi la nivelul atmosferei și să câștigăm meciul, pentru că avem nevoie de puncte. Chiar dacă jucăm contra campioanei, trebuie să dăm totul, putem câștiga, trebuie să redevenim echipa din sezonul trecut, care punea probleme oricărei echipe, indiferent că jucam pe Municipal sau în deplasare. Ușor, ușor, jocul ne dă încredere, trebuie să fim pozitivi și să ridicăm nivelul, normal că important este să adunăm puncte” a anunțat Măldă.

Kujabi va fi pe bancă

Pe lângă mai vechile indisponibilități ale lui Selimovic și Markovic, Jipa este și el incert după o problemă la gambă. În schimb, mijlocașul venit de la CFR, Kujabi va fi în premieră în lot și ar putea debuta duminică la FC Hermannstadt.

Partida FC Hermannstadt – FCSB se va disputa duminică, de la ora 22.00, pe Stadionul Municipal. Mai există bilete disponibile în toate sectoarele stadionului, care pot fi achiziționate de la casa de bilete sau de pe siteul bilete.ro.