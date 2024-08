sibienii invitați să o voteze pe dominique simionescu, concurentă la festivalul de muzică ușoară de la mamaia: „abia aștept să urc pe scenă, este visul meu”

Dominique Simionescu va urca sâmbătă seara pe scena Festivalului de Muzică Ușoară de la Mamaia. Evenimentul va fi transmis în direct pe TVR 2, începând cu ora 19:00. Votul publicului constituie 50% din nota finală iar comunitatea din Sibiu are, astfel, ocazia să contribuie la succesul tinerei artiste.

În acest an, Sibiul va fi reprezentat la secțiunea Creație de artista Dominique Simionescu. Ea va interpreta melodia „Amintirile” alături de trupa Taylor și de Codruț Croitoru (solistul trupei). „Amintirile” este o melodie pop-rock compusă de Codruț Croitoru pe versurile lui Marius Ionescu.

„Melodia se numește Amintirile, este compusă de Codruț Croitoru, pe versurile lui Marius Ionescu. Această melodie o voi interpreta împreună cu trupa Taylor și solistul trupei, Codruț Croitoru. Va fi un duet alături de trupă, ceva ce nu mai este în concurs, nu mai cântă nimeni cu trupa și nu mai cântă nimeni duet”, a spus pentru Ora de Sibiu Dominique.

„Este visul meu să ajung pe scena de la Mamaia”

Visul ei a devenit realitate, iar tânăra cântăreață se pregătește să urce pe cea mai mare scenă din întreaga sa carieră. Emoțiile sunt intense, dar acest lucru nu face decât să transforme momentul într-unul și mai memorabil. O puteți vota pe Dominique și trupa Taylor trimițând „16” prin SMS la 1264.

„Deja am foarte multe emoții, cred că nu am dormit aproape toată noaptea, dar sunt emoții constructive. Abia aștept să urc pe scenă. Este visul meu de când am avut 8 ani să ajung pe scena de la Mamaia, iar faptul că m-am văzut pe listă, chiar la secțiunea creație, ca interpretă a melodiei de la creație, pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Am făcut repetiții, totul se aude excelent, sala e imensă și sunt sigură că va fi plin, așa cum a fost și ieri. Este cea mai mare scenă pe care voi cânta din viața mea, de până acum”, a mai spus cântăreața.

Se poate vota doar după START VOT și până la ora 00:00. Se poate trimite SMS, dar se poate vota GRATUIT și online pe site-ul: https://www.festivaluldelamamaia.ro/ (Secțiunea Creație – numele: Codruț Valentin Croitoru).