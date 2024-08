distracție pe cinste la focus in the park. dub pistols, zdob și zdub și alții continuă petrecerea în ultima zi de festival (foto video)

Sibienii au trăit momente de neuitat la evenimentul Focus In The Park. Vineri și sâmbătă, concertele au strâns mii de spectatori, iar ziua de duminică va încheta festivalul cu trupe ca HVNDS, Zdob și Zdub și Dub Pistols. Atmosfera va fi completată de sesiuni de DJ și Silent Disco, continuând până în zori.

Festivalul Focus in the Park din Sibiu a adus și în acest an o atmosferă vibrantă, cu mii de oameni dornici să se bucure de muzică, artă și distracție în aer liber. Desfășurat într-un decor natural spectaculos, festivalul a transformat parcul Sub Arini într-o destinație de weekend preferată, unde concertele live și activitățile interactive au creat o atmosferă relaxantă și plină de energie.

Ziua de 23 august a adus pe scenă nume mari precum Omul cu Șobolani, legendarul Goran Bregović, și Bosquito, iar seara s-a încheiat cu DJ seturi electrizante, inclusiv de la Juicy M.

Pe 24 august, scena principală a fost dominată de hip-hop și rock, cu CTC, The Subways, și Subcarpați, în timp ce scena SibiuFuture a găzduit un line-up divers cu DR4G0S, SYL și alți artiști. Distracția s-a întins până târziu cu seturi Silent Disco.

Festivalul se încheie în forță pe 25 august cu trupe precum HVNDS, Zdob și Zdub, și Dub Pistols. Atmosfera va continua cu sesiuni de DJ și Silent Disco până târziu în noapte.