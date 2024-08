mega bulz de 62 de metri la festivalul brânzei și al țuicii de la rășinari. primar: „ducem tradiția mai departe” (foto video)

Ediția 21 a renumitului Festival al Brânzei și al Țuicii de la Rășinari a reunit peste 20 de comercianți și sute de vizitatori în pitoreasca Vale a Ștezii. Anul acesta, bulzul festivității a avut o lungime impresionantă de 62 de metri, iar la prepararea sa a contribuit chiar primarul comunei, Bogdan Bucur.

A doua zi a festivalului a început la ora 10:00 cu deschiderea oficială și vizitarea standurilor cu produse locale, urmată de o demonstrație inedită la ora 13:30, denumită “Cocolos cu brânză – Bulzul Festivalului 2024”, o ocazie de a degusta specialitatea locală. Anul acesta, Bulzul Festivalului a depășit recordul de anul trecut și a ajuns la 62 de metri.

„Bulzul Festivalului a apărut datorită faptului că tot mai puțină lume din România cunoaște, de fapt ce înseamnă mâncarea tradițională a strămoșilor noștri. Ei mâncau mămăligă cu brânză de cea mai bună calitate. Când stăteau cu oile la munte, făceau această mâncare. Din păcate, tot mai mulți români nici nu cunosc gustul acestei mâncări. Mâncăruri deosebite, care ținea pe oameni acolo unde își duceau traiul de zi cu zi și de aceea îl facem ca oamenii să se vadă cum și ce mâncăruri mâncau strămoșii noștri”, a spus Bogdan Bucur, primarul comunei Rășinari.

După preparare, primarul comunei a împărțit tuturor prticipanților câte o porție.

„Anul acesta am ajuns la 62 de metri. Anul trecut a fost de 60 și în fiecare an încercăm să doborâm recordul, pentru că și lumea vine tot mai multă lume în fiecare an și atunci toți cei prezenți trebuie să deguste acest bulz”, a mai spus primarul.

Pe parcursul zilei, atmosfera va fi întreținută de recitaluri oferite de artiști renumiți, precum Traian Stoia, Sebastian Stan și Răzvan Năstăsescu, dar și de spectacole oferite de ansambluri folclorice din diverse județe. Începând cu ora 16:45, va urca pe scenă Grupul de muzică tradițională românească Junii, sub coordonarea lui Cosmin Verde, alături de alți artiști și ansambluri de dansatori din Argeș, Gorj și Caraș-Severin.

Burduf de brânză de la Muntele Tălmăcel, la 90 de lei pe kilogram

Olimpia Stoica a venit pentru prima dată cu produse tradiționale, printre care brânză de burduf, telemea veche de oaie, unt de oaie și dulceață de afine, și multe alte bunătăți. Un kilogram de brânză de burduf se vinde la festival cu 90 de lei pe kilogram.

„De la Tălmăcel am venit. Avem burduf de munte, de la Muntele Clăbucet, cașcaval afumat, telemea de oaie veche. Avem dulceață de afine, sirop de afine și un unt de oaie care se manâncă bine cu dulceața de afine. E prima dată, e foarte bine. Suntem mulțumiți”, a spus Olimpia.