fc hermannstadt, anunț important făcut de unul dintre acționarii clubului imediat după succesul cu fc sb

Finanțatorul echipei FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat că la echipă va mai veni încă un vârf, pentru a suplini absența până în iarnă a lui Jovan Markovic, care urmează să se opereze.

Succesul de duminică seara de la Sibiu, 2-0 cu campioana FC SB aduce liniștea la echipa pregătită de Marius Măldărășanu, care a urcat până pe locul 8 în Superliga.

Finanțatorul Claudiu Rotar anunță că se vor mai face transferuri, mai ales că Jovan Markovic, accidentat în etapa 3 cu Unirea Slobozia se va opera la Roma.

”Echipa, după ce am vândut foarte mulți jucători și am făcut foarte multe schimbări în lot, e normal să începem un pic mai greu, dar încet, încet, revenim la stilul nostru de joc. O să mai vină jucători. O să mai aducem un atacant. Markovic are programare pe 5 septembrie) în Italia să se opereze. Sunt echipe cu bugete mult mai mari ca noi. Noi avem un buget mic, referitor la celelalte echipe. Dar cu buget mic și bine pus la punct ne batem la play-off”, a anunțat Claudiu Rotar pentru iAMSport.ro.

”Suntem greu de învins acasă”

Claudiu Rotar a spus că se aștepta la o victorie în fața FCSB și a anunțat că luni va stabili prima pentru jucători și staff. ”La început știam că o să fie un meci pe care bănuiam că o să îl câștigăm, pentru că aveam nevoie de victorie și echipa era bine punctată să câștige. Cu spectatori, suntem greu de învins acasă. Jucătorii în fiecare meci au prime, nu speciale. Pentru fiecare meci în plus, pe lângă ce au în contract, mai iau separat. Nu am stabilit suma, o stabilim luni”, a maia declarat oficialul lui FC Hermannstadt.