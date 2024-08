măldărășanu, după succesul istoric cu fcsb. ”am câștigat cu inima”

FC Hermannstadt a reușit duminică seara un succes istoric, 2-0 cu campioaa FCSB, iar antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu anunță revirimentul sibienilor.

După prestațiile bune cu Farul și FCSB, Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor este fericit și poate reconstrui o echipă redutabilă. Sibiul este din nou greu de învins acasă.

”Avem probleme pe faza defensivă, pentru că sunt momente în care încercăm să jucăm și atunci pe tranziția pozitivă suntem descoperiți, a fost taxați pe anumite momente. Au fost două jocuri cu două echipe bune,Farul și FCSB în care evoluția noastră trebuie să ne dea încredere. Putem construi după acest rezultat, avem deplasare lună la Focșani în cupă, probabil vor fi multe schimbări în echipă. FCSB are calitate individuală, în prima repriză chiar am jucat fotbal. Golul acela marcat de noi, anulat cu VAR-ul, a fost ofsaid milimetric. Am făcut un joc bun din punct de vedere combinativ, asta trebuie să ne dea încredere. A doua repriză a fost normal ca ei să pună presiune, am coborât un pic liniile, dar meciul ăsta a fost câștigat cu inima” a spus antrenorul sibienilor.

Incontestabil, italiaanul Sandro Murgia este în acest sezon liderul echipei sibiene. ”Murgia, când a ajuns la noi, nu jucase la fostul club, chiar dacă este un jucător bun. El era ‘șesar’ când a venit la noi, dar acum putem spune că este un ‘optar’. Eu îl văd la orice echipă din SuperLigă, are calitate, e profesionist, are foarte multă încredere în el. Oricum, el nu șutează cât ar trebui, în unele situații favorabile, dar este un jucător care a crescut foarte mult și ajută foarte mult echipa” a explicat Măldărășanu.

Iani Stoica poate fi următorul jucător vândut pe bani mulți de FC Hermannstadt. ”Ianis e și el bine, este printre puținii underi buni din țară. Dacă s-ar scoate regula cu U21, el ar juca la Hermannstadt ca senior, știe asta foarte bine. Are momente când în unele meciuri nu face ambele faze. Per total, este bine la momentul ăsta. Trebuie să punem mai mult suflet și contra FCSB chiar am pus”, a declarat Marius Măldărășanu, la flash-interviu.

Ianis Stoica: ”Un meci special pentru mine”

Mijlocașul stânga Ianis Stoica a câștigat duelul contra fostei sale echipe, FCSB. În iarnă, FCSB l-a ceda gratis pe Ianis la Sibiu. “Lucrez cu un preparator fizic, am o pubalgie și lucrez cu el suplimentar. Primesc încredere de la Mister, încerc să profit de ea și să mulțumesc pe toată lumea. E sărbătoare când câștigi contra campioanei, e un sentiment frumos, dar dacă ne încurcăm la Focșani sau nu batem la Iași e degeaba. Un meci special pentru mine, mă bucur că am luat cele trei puncte. Probabil că sunt axați acum pe Europa League și nu 100% pe campionat, dar cu siguranță vor reveni. M-am gândit înainte de meci că joc împotriva unei echipe pentru care am un respect uriaș. Când am intrat pe teren, am uitat. Dar, până atunci, a fost un sentiment uriaș, o mare contribuție pentru cariera mea o au cei de acolo. Eu cred că vor intra în Europa League, sper să își revină și în campionat” a declarat Ianis Stoica la flash-interviul de la finalul meciului cu FCSB, scor 2-0.