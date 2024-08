o femeie născută la sibiu își caută tatăl. nu l-a văzut niciodată

O femeie născută în Sibiu își caută tatăl. Aceasta vrea să îl cunoască și să îl vadă măcar o dată în viață.

Adina Margareta Muntean s-a născut în anul 1978. A fost crescută doar de mama ei, fiindcă tatăl a părăsit-o la scurt timp de la naștere. El nu a căutat-o niciodată, însă Adina vrea să îl cunoască. Nu știe foarte multe detalii despre el, ci doar numele de familie, pe care îl poartă și ea.

„Numele meu la naștere naștere a fost MUNTEAN ADINA MARGARETA și sunt născută la data de 07/05/1978 în Sibiu. Sunt aici în căutarea tatălui meu pe care dintotdeauna mi-am dorit să îl găsesc. Numele lui este MUNTEAN IOAN – LUCIAN și era originar din Hunedoara. În perioada când a cunoscut-o pe mama mea era elev la Liceul Agricol, profilul contabilitate, din Dumbrăveni, lângă Sibiu. După nașterea mea, el s-a reîntors la Hunedoara, iar de atunci nu am mai știut nimic de el. Mama mea m-a crescut singură, a știut să îmi ofere tot ceea ce era necesar și nu a mai încercat sa îl mai caute niciodată. Dar, după ani de zile, am decis eu să fac acest pas și să îl cunosc. Nu doresc nimic de la el, doar să-l văd măcar o dată în viață”, este mesajul transmis de sibiancă pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României.

Femeia se gândește că există șanse să aibă frați și ar vrea să îl cunoască. Ea a făcut apel, pe rețelele de socializare, rugându-i pe oameni să distribuie anunțul său pentru a ajuns la cât mai multă lume. „Poate de această dată o să-mi îndeplinesc singura dorință din viața mea”, a mai spus sibianca.