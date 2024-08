ofertă de ultimă oră pentru măldărășanu din partea celor de la fc hermannstadt

După victoria de răsunet de duminică, de pe Municipalul sibian, 2-0 cu FCSB, acționarul clubului FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat că îi va propune antrenorului Marius Măldărășanu prelungirea contractului.

Aflat la al patrulea an la Sibiu, antrenorul Marius Măldărășanu mai are contract până la finalul acestui sezon. Tehnicianul a traversat momente dificile în startul acestui sezon, când presa centrală a lansat ideea că acționarii clubului negociază cu Adi Mutu și a discutat atunci public de o eventuală plecare.

Lucrurile au revenit însă pe făgașul normal și acționarul Claudiu Rotar anunță însă că îi va face o ofertă lui Marius Măldărășanu pentru a nouă înțelegere. ”Mă bucur și pentru Măldărășanu, deoarece acum și el va putea lucra mult mai liniștit. După cum am mai declarat și în urmă cu câteva zile, rezultatele sunt cele care te țin la echipă, iar antrenorii știu acest lucru, indiferent de numele lor. Vreau să vă anunț pe această cale că dorim să îi propunem lui Măldărășanu prelungirea contractului cu Hermannstadt pentru încă doi ani. El se află la noi de patru ani, iar noi îl respectăm și vrem să continuăm cu el” a anunțat Rotar pentru Prosport.

De asmenea, conducătorul clubului sibian a negat orice discuții în startul acestui seozon cu Adi Mutu. ”Nu a fost nimic adevărat cu Adi Mutu. Nu am avut cu el niciun fel de negociere, au fost doar zvonuri. După victoria asta cu FCSB sunt convins că vom merge pe drumul cel bun. Am mare încredere în Măldă și în băieții noștri. Meciul a avut de toate și vă spun că e cumplit când apuci să te bucuri, iar apoi te trezești că ți se anulează golul la VAR. Și noi, dar și ei am trecut prin această stare”, a mai spus Claudiu Rotar.