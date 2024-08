ronaldo deaconu, după primul său gol la fc hermannstadt: ”îmi doresc să fiu decisiv la fiecare meci”

Mijlocașul ofensiv Ronaldo Deaconu a reușit primul său gol la FC Hermannstadt duminică, în prelungirile meciului cu FCSB, scor 2-0.

Venit în vară liber de contract de la Farul, Ronny Deaconu a dat lovitura de grație campioanei FCSB și a marcat duminică în minutele de prelungiri pentru 2-0. A fost primul său gol la Sibiu, iar momentul ales a fost unul extrem de propice, în fața a 9000 de spectatori prezenți pe Municipal.

”Mă simt foarte fericit, primul meu gol a venit în fața suporterilor sibieni. A fost o victorie mare, care ne dă moral, știam că avem jucători cu calitate, dar a durat puțin până să legăm relații de joc. Putem să construim pe acest rezultat bun, în fotbal victoriile aduc victorii. Este o atmosferă bună, mergem la Focșani să ne calificăm în grupele competiției. Cupa este competiția suprizelor, am văzut ce a reușit Corvinul, așa că avem și noi șansa noastră” a spus Ronaldo Deaconu pentru Ora de Sibiu.

”Am simțit să plec în centru”

Mijlocașul ofensiv al FC Hermannstadt a povestit și cum a decurs prin ochii săi faza golului din ultimul minut de prelungiri. ”Am văzut cum s-a dezvoltat acțiunea noastră pe stânga, am simțit să plec în centru, pe o pasă înapoi, Cristi Neguț m-a văzut foarte bine și așa am marcat. Mă bucur că am și înscris primul gol, după ce mai reușisem două pase decisive. Eu îmi doresc să fiu decisiv meci de meci, să aducem rezultate bune, pentru că asta ne ține sus în clasament” a mai declarat Ronny.

Deaconu excelează în spatele vârfului, dar poate juca și inter. Sibiul visează cu ochii deschiși la prima calificare în play-off, dar Superliga este abia la început și FC Hermannstadt are nevoie să lege rezultate pozitive. ”Deocamdată este devreme să vorbim de play-off, toate echipele sunt acolo, în câteva puncte, dacă legi 2-3 victorii urci mult în clasament, dacă pierzi atunci te afunzi în subsol. Sunt bucuros că avem o echipă bună, un mix bun de jucători cu experiență și tineri, trebuie să avem încredere și personalitate” a mai spus jucătorul lui FC Hermannstadt.