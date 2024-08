sergiu buș, dezvăluiri importante despre transferul la fc hermannstadt. cât au durat negocierile

Noul atacant al echipei FC Hermannstadt, Sergiu Buș (31 ani) a tatonat și în vară o sosire la Sibiu, însă transferul s-a materializat abia acum.

După ce au aflat că Jovan Markovic va ajunge la cuțit, oficialii de la FC Hermanstadt au căutat rapid altă soluție de atacant. Au avut variantele Chipirliu și Buș, iar antrenorul Măldărășanu a optat pentru atacantul care zilele trecute s-a despărțit de Corvinul.

Negocierile s-au finalizat rapid, iar Sergiu Buș este mulțumit că de acastă dată a ajuns la Sibiu. ”Am mai avut discuții la Sibiu și înainte să semnez cu Hunedoara, îmi place mult antrenorul aici, iar situația este una foarte ok. Cunosc mulți jucători, știu cum lucrează antrenor, pe mine mă atrag aceste lucruri, plus că sunt aproape de casă. Totul s-a întâmplat repede, în 2 zile, ne-am înțeles și acum îmi doresc să ajut echipa și să îm aduc aportul. Au mai fost discuții cu Sibiul, nu am ajuns atunci la un consens, mă bucur că s-a rezolvat acum” a spus Sergiu Buș pentru Ora de Sibiu.

Noul vârf al sibienilor a fost la un pas să facă marți deplasarea cu echipa la Focșani, pentru meciul de cupă, dar a fost reținut la Cluj de unele probleme personale. Buș știe că va avea concurență acerbă în ofensiva sibienilor, mai ales după revenirea lui Markovic, când vor fi trei pe un singur post.

”Concurența este benefică, indiferent cine joacă sau dacă jucăm împreună, nu asta contează, important este să ajutăm cu toții. Nu am reușit să plec cu echipa la Focșani, dar sunt convins că băieții vor da totul să câștige. Sper să avem un parcurs bun și în cupă, mai ales că finala a fost la Sibiu. FC Hermannstadt are un joc foarte frumos, mereu mi-a plăcut, cred că o să mă pliez, mă pot adapta bine pe un joc combinativ. Mă simt în formă, am avut meciuri mereu cu Corvinul în ultimele două luni, începând cu amicalele puternice, apoi șase jocuri oficiale foarte tari, cu FCBS, Paksi, Rijeka sau Astana” a mai declarat Sergiu Buș.