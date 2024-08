ansamblul folcloric din șeica mare participă la un festival în albania

Ansamblul Florile Visei din Șeica Mare va participa, weekendul viitor, la un festival organizat în Albania. Tinerii dansatori vor reprezenta cu mândrie județul și în afara granițelor țării.

Șeica Mare și implicit Sibiul vor fi reprezentate cu mândrie, weekendul viitor, în Albania, în cadrul unui festival internațional de muzică și dans. Ansamblul Florile Visei se va deplasa la acest regal folcloric ce va avea loc în perioada 30 august – 3 septembrie în Durres.

Festivalul la care vor participa 35 de tineri sibieni, cu vârste între 14 și 23 de ani, are rolul de a aduce împreună oameni din diferite țări, pentru a se bucura de muzică și dans tradițional.

„Ansamblul Florile Visei Șeica Mare Sibiu va participa la cea de a XXIV-a ediție a Festivalului de Muzică și Dans DURRES-Albania. Niciodată nu am căutat succesul, dar în schimb, ceea ce am făcut, am făcut din toată inima și cu toată responsabilitatea”, a spus Florin Dragotă, coordonatorul artistic al ansamblului, fost dansator la Junii Sibiului.

Coordonatorul grupului spune că aceasta este o nouă provocare pe care ansamblul și-a dorit să o îmbrățișeze. „Încercăm să valorificăm tradițiile și dansul popular din zona Șeica Mare. După multe festivaluri și evenimente, încercăm și sper că vom și reuși să facem cinste comunei Șeica Mare și sibienilor la acest eveniment”, a precizat Florin Dragotă.