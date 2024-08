directorul urbana luat la rost de primarul fodor în fața consilierilor locali 

Directorul societății Urbana a fost mustrat de primarul Astrid Fodor în urma intervenției unei persoane cu dizabilități în plenul consiliului local.

Nicolae Marius Hămbășan a venit joi în fața aleșilor locali pentru a ridica mai multe probleme cu care se confruntă el în orașul Sibiu, dar și alte persoane cu dizabilități. Bărbatul, aflat în fotoliu rulant, a spus ce nemulțumiri are, cerând ajutorul consilierilor.

Nevoile persoanelor cu dizabilități

Lipsa unei rampe de acces într-un bloc cu locuințe sociale, administrat de societatea Urbana, l-a făcut pe un sibian să vină în Consiliul Local pentru a cere ajutorul. Acesta a povestit prin ce trece o mamă care are un copil cu dizabilitate locomotorie.

Din cauză că nu există o rampă de acces în bloc, femeia fie se chinuie singură cu căruciorul, fie este ajutată de vecini. „Începând de acum 2 ani de zile s-a dat o repartiție în cartierul Reșița unei femei cu un copil cu dizabilitate. S-a solicitat rampă de acces la imobilul respectiv, au trecut 2 ani de zile. Eu m-am implicat activ, dar și alte persoane din societatea civilă, atât pentru strângerea de fonduri pentru a trimite copilul la recuperare. Au trecut 2 ani de zile, iar rampa de acces nu există, nu există nici fizic, decât verbal și doar la nivel de idee. Dacă un părinte sau o mamă cedează fizic urmare situațiilor disfuncționale de către instituțiile statului, cine remediază medical situația disfuncțională provocată? Pentru că acest copil poate rămâne singur. Nu avem niciun răspuns, ci doar promisiuni”, a prezentat Nicolae Marius Hămbășan.

Sibianul a precizat că a avut discuții inclusiv cu primarul Fodor în legătură cu această problemă, dar „totul se oprește la Urbana”. A arătat, de asemenea, că locuințele sociale puse la dispoziție persoanelor cu dizabilități nu sunt adaptate nevoilor lor. Spre exemplu, din cauza faptului că balcoanele nu sunt închise, acestea riscă accidentări în sezonul rece, atunci când ninge, dar și când plouă, iar spațiul devine alunecos.

„Și eu locuiesc în locuință socială în cartierul Reșița și avem balcoane. Dar noi, cei în fotolii rulante, nu le putem utiliza. Se va spune: atunci hai să te mutăm, să te relocăm. Problema se pune de ce? Pe timp de iarnă, ninge pe bacon. O persoană care se deplasează cu dificultate, un bătrân sau o persoană cu dizabilități, dacă este gheață, automat este supusă involuntar accidentelor de cădere. Există o variantă pentru persoanele cu dizabilități? Nu este o pretenție, ci o necesitate de utilizare la nivel maxim al imobilului, dacă se poate permite închiderea balconului”, a adăugat sibianul.

Primarul Sibiului: „Urbana trebuie să investească bani în locuințe. Unele s-au predat neigienizate”

Primarul Fodor a precizat că are cunoștință despre problemele sibianului, fiindcă a mai purtat, în trecut, discuții cu el. Edilul a arătat că inclusiv Comisia Socială este obligată să verifice, atunci când repartizează o locuință unei persoane cu dizabilități, dacă aceasta o poate folosi.

Fodor a mai precizat că Urbana trebuie să investească pentru a oferi locuințe adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.

„Eu cred că și Comisia Socială, în momentul în care repartizează o locuință socială, trebuie să vadă dacă poate fi folosită de o persoană cu dizabilități. Și dacă nu poate fi folosită, în primul rând Urbana trebuie să pună această locuință, să investească bani, că Urbana nu este o societate care trebuie să aibă un profit uriaș. În primul rând, trebuie să întrețină locuințele, să investească bani, astfel încât să adapteze locuințele. Acea locuință, înainte de a intra în ea persoana cu dizabilități, ea trebuie adaptată nevoilor unor persoane cu probleme locomotorii. (…) Situația acolo s-a reglementat, dar știți si dumneavoastră că a fost dificil, după multe intervenții nenumărate. Am discutat între timp și cu Consiliul de Administrație de la Urbana pentru a pune lucrurile în mișcare, că văd că de multe ori durează, am înțeles că s-a luat o decizie prin care locuințele trebuie să se predea într-o stare bună, igienizată, că multe s-au predat neigienizate sau superficial igienizate. (…) Nu există locuințe locuințe speciale pentru persoanele cu dizabilități, astfel că trebuie adaptate. Trebuie repartizate la parter, iar în rest e treaba acestei societăți, că ăsta e rolul ei, să întrețină aceste spații. (…) Am avut niște probleme de comunicare și am discutat direct cu Consiliul de Administrație și sper că s-a înțeles”. (…) Nu am spus condiții de lux, dar condiții necesare, să poți duce un trai decent într-o locuință”, a spus Astrid Fodor.

Fodor l-a mustrat pe directorul Urbana

Directorul Urbana, Ovidiu Mircea, este de acord că nu toate locuințele sunt corespunzătoare și că nu sunt adaptate nevoilor unei persoane cu dizabilități. „Este așa cum ați spus dumneavoastră, locuințele nu corespund standardului de care ar trebui să beneficieze o persoană cu o dizabilități. Domnul Hămbășan este beneficiarul unei locuințe transformate de către Urbana special și adaptată nevoilor dânsului”, a început directorul Urbana, pe care primarul Fodor l-a întrerupt, punctând că locuința a fost adaptată abia după repartizare și în urma intervențiilor edilului.

În ceea ce privește rampa de acces pe care sibianul a solicitat-o încă de acum doi ani, ea va fi amplasată în perioada următoare, potrivit directorului Urbana. „În legătură cu rampa de acces, am discutat și personal, acolo sunt probleme legate de îndeplinirea standardelor. Ele trebuie să îndeplinească anumite standarde. Am căutat și în sfârșit am găsit o societate care poate să execute acea rampă la nivel, pentru că este intervenție pe domeniul public, sunt mai multe probleme, afectează balconul. Deci au fost mai multe studii pe care le-am făcut. Am ajuns în sfârșit la înțelegere cu o societate și eu știu că din luna septembrie va începe lucrarea”, a spus directorul Urbana.

Astrid Fodor i-a cerut directorului să o țină la curent cu această lucrare. „Nu tot vorbe, totul să fie pe corespondență scrisă de acum încolo”.