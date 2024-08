focus în the park 2024: prima ediție cu adevărat internațională. bilete în vânzare pentru ediția din 2025

Ediția din acest an a festivalului Focus în the Park s-a încheiat cu succes, aducând la Sibiu mii de iubitori de muzică și oferind momente de neuitat într-un cadru natural spectaculos. Timp de cinci zile, între 21 și 25 august, parcul Subarini a fost gazda unor concerte speciale, unde artiști de renume internațional dar și cele mai în vogă trupe românești din rock-ul alternativ au electrizat publicul.

Festivalul a fost marcat de prezența unor nume sonore din industria muzicală, precum Goran Bregovic & his Funeral and Wedding Orchestra, The Subways, DJ-ii britanici Sigma și Dub Pistols, care au adus pentru prima dată la Sibiu energia și creativitatea lor unice. De asemenea, Delia, Alternosfera, Bosquito, Subcarpați, Zdob și Zdub și mulți, mulți alții au oferit publicului spectacole pline de pasiune, contribuind la diversitatea muzicală a evenimentului.

Un alt punct culminant al festivalului a fost prezența cântăreței franceze Karoline Rose Sun, care a impresionat cu show-ul extravagant oferit alături de trupa sa, Sun Brutal Pop. DJ Juicy M și artistul mexican Aaron Sevilla au debutat la Sibiu cu seturi energizante, menținând atmosfera la cote maxime pe toată durata festivalului.

Cea de-a 11-a ediție a Focus in the Park a marcat un pas important în dezvoltarea viitoare a festivalului, fiind prima ediție în care accesul s-a făcut pe bază de bilet. Motivul principal al acestei modificări îl reprezintă dorința organizatorilor de a depăși bariera care făcea ca evenimentul să stagneze din punct de vedere muzical și a deschis noi oportunități pentru dezvoltarea ulterioară. Practic, ediția din acest an a fost prima cu adevărat internațională, din perspectiva artiștilor care au urcat pe scenele festivalului. Duo-ul britanic, Sigma, a concertat în acest an pe main-stage-ul festivalului Glastonbury iar apoi, la Sibiu, la Focus in the Park. „Cu sprijinul fanilor Focus in the Park, care ne-au fost alături în cei 10 ani și au făcut efortul de a cumpăra bilete și la această ediție, alături de toți sponsorii și partenerii, am reușit să strângem un buget de peste 1.6 milioane de lei, care ne-a permis să creștem considerabil nivelul trupelor invitate în festival. Finanțarea publică reprezintă aproximativ 17% din bugetul total al evenimentului, suficient pentru a ne permite să oferim publicului un preț de bilet rezonabil, cel mai ieftin dintre toate festivalurile de profil din țară. Pe această cale dorim să mulțumim pentru sprijinul acordat atât autorităților locale cât și partenerilor privați care au avut încredere să susțină acest eveniment emblematic pentru orașul Sibiu”, spune Sebastian Marcovici, directorul festivalului Focus in the Park.

Ediția din acest an a fost una specială nu doar prin line-up-ul de excepție, ci și prin parteneriatul cu organizația Sus Inima, în cadrul inițiativei Bike for Cancer, care a reușit să atragă atenția asupra unei cauze importante, Stop Cancer Stigma.

Organizatorii festivalului doresc să mulțumească tuturor participanților, partenerilor principali – Primăria Municipiului Sibiu, Continental Sibiu, Kaufland România și Banca Transilvania – precum și partenerilor Tic Tac, Birra Moretti și Promenada Mall pentru sprijinul acordat. Grație eforturilor comune, Focus în the Park 2024 a reușit să fie un eveniment de referință în peisajul cultural al Sibiului.

„Suntem extrem de recunoscători tuturor celor care au contribuit la succesul acestei ediții. Publicul a fost incredibil, iar artiștii au oferit prestații de neuitat. Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem la ediția de anul viitor, unde promitem să ridicăm ștacheta și mai sus”, a declarat organizatorul principal al evenimentului.

Următoarea ediție a Focus in the Park va avea loc între 28 și 31 august 2025. Abonamentele Super Early Bird sunt deja scoase în vânzare, la prețul de 200 de lei plus taxe și sunt disponibile pe platforma iabilet – https://www.iabilet.ro/bilete-focus-in-the-park-2025-100903